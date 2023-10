‘É a realização de um sonho’, afirma tenente-coronel Otacicleide ao se tornar primeira mulher a liderar o Comando de Policiamento Metropolitano

>Notícia do Amazonas – Na noite da última quinta-feira (05/10), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) celebrou um momento histórico com a nomeação da tenente-coronel Otacicleide Pereira como a primeira mulher a assumir o comando do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) do estado, uma das posições de liderança mais significativas da instituição.

A comovente cerimônia de transmissão de comando aconteceu na sede do CPM, situada no bairro Praça 14 de Janeiro, e contou com a presença de membros da Segurança Pública, autoridades estaduais e representantes civis.

O coronel Thiago Balbi, subcomandante-geral da PMAM, que representou o comandante-geral, coronel Klinger Paiva, durante a cerimônia, enfatizou a calma e a competência da tenente-coronel Otacicleide. Ele expressou confiança em sua habilidade de liderança, realçando sua jornada marcada por integridade e dedicação nas missões que assumiu ao longo de mais de 23 anos de serviço na corporação.

Durante a inauguração da placa na galeria dos ex-comandantes do CPM, a tenente-coronel Otacicleide agradeceu a todos que a apoiaram em sua carreira militar e expressou seu compromisso e humildade ao assumir o novo cargo. Ela destacou que essa conquista representa a realização de um sonho que alimentava desde seu ingresso na academia militar.

O coronel Bruno Azevedo, que liderou o CPM no início deste ano, agradeceu pela oportunidade de servir à comunidade e deu as boas-vindas à nova comandante. Ele ressaltou os resultados positivos alcançados durante sua gestão, incluindo uma diminuição de 8% nos índices de criminalidade em Manaus. Afirmou ainda que a presença da mulher na PM é fundamental, elogiando a determinação de Otacicleide em ocupar essa posição de destaque.

O Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) é uma entidade crucial para a manutenção da ordem e segurança na região metropolitana de Manaus, uma área densamente povoada e que apresenta desafios complexos em termos de operações policiais. O CPM supervisiona cinco Comandos de Policiamento de Área (CPA), que coordenam as atividades das 30 Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) e outras unidades especializadas, como a Força Tática, Batalhão de Policiamento de Trânsito (BTran), Ronda Maria da Penha, Batalhão de Guardas, Ciclopatrulha e Companhia de Policiamento Turístico (CPtur).

A tenente-coronel Otacicleide Pereira tem uma trajetória notável, tendo ingressado na Polícia Militar do Amazonas em fevereiro de 2000. Ela foi declarada aspirante a oficial em dezembro de 2002 e promovida a tenente-coronel em abril de 2019. Além de sua formação militar, possui graduações em Farmácia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul. Sua ascensão ao comando do CPM é um marco na história da PMAM e uma inspiração para mulheres em todo o Brasil.