Edital do concurso do Detran-AM sai em janeiro com 183 vagas, anuncia Wilson Lima

O governador Wilson Lima assinou, nesta quinta-feira (30/12), o decreto que autoriza a contratação da banca organizadora do concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). O certame prevê 183 vagas, e o edital deve ser lançado no mês que vem.

“Acabei de fazer um despacho para dar prosseguimento à contratação da banca para a realização do concurso do Detran-AM. São mais de 180 vagas para essa instituição, e o edital vai ser publicado já agora no mês de janeiro, até o final da primeira quinzena de janeiro nós iremos publicar o edital com as regras para esse concurso público do Detran-AM”, disse o governador. A banca escolhida será anunciada nos próximos dias.

Outros concursos – Além do Detran-AM, Wilson Lima lançou, no início deste mês, concursos para ingresso na Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Juntos, os quatro órgãos estão abrindo 2.315 vagas para cargos de nível médio e superior.

Esses certames estão sendo organizados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). As inscrições nos concursos da PM-AM e Corpo de Bombeiros iniciaram no último dia 8 de dezembro e vão até o dia 4 de janeiro. Já para a SSP-AM, as inscrições começaram em 13 de dezembro e seguem até o dia 11 de janeiro. Para a Polícia Civil as inscrições começam no dia 3 de janeiro.

Os editais podem ser acessados em: https://conhecimento.fgv.br/concursos.

Com os concursos públicos, o Governo do Estado avança nas ações do Amazonas Mais Seguro, um amplo programa de investimentos na segurança pública estadual com previsão de aquisição de novas tecnologias, melhorias na infraestrutura e nos recursos humanos.

Convocados – O governador Wilson Lima convocou, desde 2019, um total de 7.319 profissionais aprovados em concursos públicos para os quadros da administração estadual.

Além disso, o Governo do Amazonas tem assegurado o pagamento de datas-bases e avançado no cumprimento de planos de carreiras, concedendo promoções, progressões e escalonamentos, mesmo com a crise imposta pela pandemia da Covid-19.

