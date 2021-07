Edital para pavimentação de trecho da BR-319 é publicado pelo DNIT

Redação AM POST

O edital para a contratação de empresa que ficará responsável pelas obras de pavimentação do chamado trecho do meio da BR-319 foi publicado nesta semana pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A licitação será por meio da modalidade pregão, e os interessados já podem enviar as propostas pelo site www.comprasnet.gov.br. A abertura dessas propostas será realizada no dia 2 de agosto de 2021, pelo mesmo site.

“Quando digo que faremos da BR-319 (Manaus-Porto Velho) a maior referência em governança ambiental do Brasil, não é só discurso. Sabemos o q fazer. Alinhado ao Ibama, lançamos edital p/ o plantio de + de 120 mil mudas ao longo da BR, hidrossemeadura em 1mi m2, construção de diques e +.”, escreveu disse o ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas nas redes sociais.

Estamos iniciando a repavimentação do Lote C ainda esse ano e aguardando licenciamento para o Trecho do Meio. Vamos mostrar ao mundo que é plenamente possível alinhar infra com sustentabilidade e que nós, brasileiros, temos uma engenharia com vasto portifólio para provar isso 🇧🇷

