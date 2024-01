Editora UEA lança obra Divulgação científica: Espaços não formais e o ensino de ciências

Na última quinta-feira (25/01), foi lançada a obra “Divulgação científica: Espaços não formais e o ensino de ciências em ambientes amazônicos”, desenvolvida por professores, pesquisadores e mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ensino de Ciências na Amazônia, vinculado à Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas (PPGEEC/ENS/UEA). O evento ocorreu na Biblioteca da ENS, localizada na av. Djalma Batista, 2470, Chapada.

O livro compila artigos acadêmico-científicos sobre ambientes naturais não formais, como parques, bosques, museus e comunidades ribeirinhas, além de experiências em sala de aula. Segundo os coordenadores do projeto, a obra proporciona reflexões e contribui significativamente para o processo formativo de professores e alunos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Silvia Regina Sampaio Freitas, uma das coordenadoras do projeto, explicou que a ideia para o livro surgiu após a conclusão da disciplina de Divulgação Científica do PPGEEC. Após receberem um número considerável de trabalhos de alto nível, decidiram aproveitar esses materiais, contatando outros egressos do curso que contribuíram com seus trabalhos para compor a obra.

Por sua vez, a professora Luciane Lopes de Souza, da ENS/UEA, destacou que o livro servirá como um guia para os professores na produção de recursos didáticos, facilitando o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. A obra apresenta experiências em diversos espaços não formais em Manaus, como o Musa, o Mindu e o Bosque da Ciência, além de trabalhos originados por alunos de regiões do interior, proporcionando um rico repertório de conhecimento para o ensino de ciências no contexto amazônico.

O livro está disponível para download gratuito no Repositório Institucional da UEA através do seguinte link: http://repositorioinstitucional.uea.edu.br/handle/riuea/5354.