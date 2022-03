Edjane Rodrigues é confirmada para reeleição da FETAGRI-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A chapa “Juntos Por Um Sindicato Forte”, que tem como candidata a atual presidente Edjane Rodrigues, foi confirmada pela Comissão Eleitoral, nesta quinta-feira, 17, todos os recursos de impugnação de chapa e candidata foram indeferidos.

Com a homologação da chapa única para direção da FETAGRI-AM, para o quadriênio 2022-2026 garante a recondução da Edjane Rodrigues para comandar a FETAGRI-AM por mais quatro anos.

Para Edjane Rodrigues, a pessoa que entrou com recursos para impugnar a chapa e suspender o Congresso, não tem compromisso nem responsabilidade para o fortalecimento dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Amazonas, está tumultuando todo o processo porque não conseguiu formar uma chapa de oposição para disputar a direção da FETAGRI AM, “apenas 3 sindicatos alinhados com Dona Lúcia conseguiram se inscrever para participar do Congresso Estadual da FETAGRI, do total de 44 inscritos, isso demostrou sua fraqueza por não conseguir formar chapa e está claro que ela não tem base no movimento sindical dos trabalhadores rurais, ela está há 20 anos tentando ser presidente da FETAGRI AM e não será dessa vez, só resta pra ela apelar na justiça para tentar ganhar no tapetão.

A eleição vai acontecer no dia 21 de março de 2022, no 8º Congresso Estadual de Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Amazonas (8º CETTRAM) com a participação de 44 Sindicatos com uma estimativa de 185 Delegadas e Delegados.

