A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Eduardo Braga celebra aprovação da MP que amplia gratuidade na conta de luz

Tarifa social de energia beneficia famílias inscritas no CadÚnico que consomem até 80 kWh de energia por mês.

Por Fernanda Pereira

18/09/2025 às 07:34

Ver resumo
Eduardo Braga celebra aprovação da MP que amplia gratuidade na conta de luz

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – O senador Eduardo Braga (MDB-AM) celebrou a aprovação pelo Congresso Nacional à Medida Provisória (MP) 1.300 de 2025, que amplia a tarifa social com gratuidade na conta de luz para famílias de baixa renda. A MP foi aprovada na Câmara à tarde e durante a noite no Senado. Caso não fosse aprovada nesta quarta-feira (17/9), caducaria e perderia a validade.

PUBLICIDADE

A medida vai beneficiar automaticamente com isenção da tarifa pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal que consumam até 80 quilowatts-hora (kWh) de energia por mês. Atualmente, a tarifa social concede descontos parciais, entre 10% e 65%, para consumos mensais de 30 kWh até 220 kWh.

Eduardo Braga ressaltou a importância da isenção na conta de luz para milhões de famílias. O parlamentar foi o presidente da Comissão Mista que analisou e deliberou sobre a MP 1.300 antes de ir à votação nas duas Casas Legislativas.

“Não vai precisar fazer nada. Pedir para vereador, para secretário. Não! Basta que o consumidor esteja no CadÚnico”, ressaltou Eduardo Braga.

PUBLICIDADE

O senador também reforçou que o benefício é universal para todos os cadastrados, sem distinção de etnia, incluindo famílias indígenas e quilombolas.

“Não faz diferença ser quilombola, ser índio, branco, amarelo, preto, azul, todos que estejam cadastrados no CadÚnico terão o benefício dos 80 kWh da tarifa social”, disse Eduardo Braga.

Durante a tramitação, o relator, deputado Fernando Coelho Filho (União-PE) explicou que a Medida Provisória 1.300 ficaria restrita à tarifa social e que temas mais complexos relacionados à abertura do mercado de energia e o fim dos incentivos a energias renováveis seriam debatidos noutra MP, a de 1.304/2025, cuja relatoria é do senador Eduardo Braga.

Leia mais: Senado demite historiador após declarações sobre morte de Charlie Kirk

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Filho do “Careca do INSS” teve salto de 63 vezes na renda em apenas dois meses, aponta PF

Investigadores dizem que Romeu Carvalho Antunes usou empresas do pai para movimentar recursos de esquema.

há 5 minutos

Brasil

Idosa morre após tubulação cair em cima de sua própria casa

Estrutura desprendida durante obra atinge residência e causa tragédia.

há 16 minutos

Brasil

Influenciador digital “Rei da Juquira” é preso após 16 anos foragido

Acusado de homicídio, Reinaldo da Silva Melo foi detido na zona rural do Maranhão.

há 22 minutos

Brasil

Senado demite historiador após declarações sobre morte de Charlie Kirk

Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, foi desligado do Conselho Editorial após vídeo em que ironiza ativista conservador.

há 35 minutos

Esporte

Palmeiras supera pressão e derrota River no Monumental de Núñez

Verdão abre boa vantagem em disputa por vaga na semi da Libertadores.

há 1 hora