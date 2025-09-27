Eduardo Braga cumpre promessa e entrega nova Ponte do Curuçá na BR-319 após três anos de espera

Notícias policiais – Palavra dada, palavra cumprida. O senador Eduardo Braga (MDB-AM) entregou hoje concluída a nova ponte sobre o Rio Curuçá, no Km 23,10 da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho), perímetro do município Careiro da Várzea. A estrutura, que desabou há exatos três anos, no governo passado, foi reconstruída do zero e será liberada na segunda-feira (29/9) para o tráfego de veículos.

Neste sábado (27/9), Eduardo Braga e uma comitiva de prefeitos, parlamentares e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) visitaram o local. Tudo foi transmitido nas redes sociais @eduardobraga_am.

Para Eduardo Braga, a entrega da ponte concluída significa mais economia, qualidade de vida, mobilidade, logística e segurança para o povo do Amazonas.

“Esse é o primeiro de muitos passos que nós estamos dando na BR-319. Aqueles que nos acompanharam na viagem até Humaitá puderam ver a verdade sobre a rodovia. Naquele dia, eu disse que até o final de setembro a Ponte do Curuçá estaria pronta. É uma ponte preparada estruturalmente ao novo tipo de carga sobre a BR-319, carretas bitrem. Vencemos os desafios logísticos e de engenharia e, agora, a ponte está pronta”, disse Eduardo Braga.

A nova ponte possui 150 metros de extensão, duas faixas de tráfego, acostamento e passarela sinalizada na lateral. A estrutura, que teve investimento total de R$ 28,4 milhões, enfrentou desafios de engenharia como a subida e descida das águas e a execução de um acesso lateral com aterro e balsa para manter fluxo de veículos durante as obras.

A inauguração está prevista para o mês de outubro com a presença do presidente Lula e do ministro dos Transportes, Renan Filho.

Ponte Autaz Mirim

Um quilômetro à frente, Eduardo Braga e a comitiva também visitaram as obras de construção da nova ponte sobre o Rio Autaz Mirim, que seguem em ritmo acelerado. A estrutura, no Km 24,60, no perímetro de Borba, também desabou em 2022. A expectativa é entrega-la concluída em dezembro.

Asfalto na BR-319

Paralelo à reconstrução das pontes, o DNIT também está concluindo o asfaltamento de 20 quilômetros na rodovia BR-319, do trecho entre o Km 198 e Km 218, conhecido como Lote C. Neste mês, também deve ser iniciada a pavimentação asfáltica de 32 quilômetros no mesmo segmento, do Km 218 ao Km 250.