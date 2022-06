Efetivo com 500 policiais militares desembarca em Parintins e reforça segurança na semana do festival

Redação AM POST

Uma tropa com 500 policiais militares desembarcou, na manhã desta terça-feira (21/06), no porto de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O efetivo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) chega ao município para reforçar o policiamento e promover a segurança na semana do 55º Festival Folclórico da cidade, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de junho.

Os policiais, que vieram de Manaus e de outros municípios do interior do Amazonas, se somam ao efetivo que já havia desembarcado em Parintins para atuar na Operação Hórus; e também ao efetivo regular da cidade, totalizando 670 policiais para a semana do Festival Folclórico.

“Nós vamos dividir em três grandes grupos e vamos compor os eventos dentro do Bumbódromo, no entorno e reforçando a cidade, dando apoio aos turistas e visitantes que estarão no festival”, detalhou o tenente-coronel César Andrade, da Polícia Militar.

Os militares também realizarão policiamento ostensivo nas ruas, balneários, portos e aeroporto da cidade.

A chegada dos PMs faz parte do Plano Integrado de Segurança, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e que contempla a atuação das Polícias Civil é Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, além do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). Por determinação do governador Wilson Lima, o plano prevê ações antes, durante e depois do Festival de Parintins, que em 2022 deve atrair 100 mil visitantes.

O efetivo, que em anos anteriores alcançava, ao todo, cerca de 400 policiais, foi ampliado para atender às expectativas daquele que deve ser o maior Festival Folclórico de Parintins de todos os tempos.

“Em razão do afastamento social, da Covid-19, as pessoas estão há dois anos sem festival, isso vai trazer um apelo muito grande. As pessoas vêm em busca do lazer, de ver seu boi e a Polícia Militar, o Governo do Estado está presente aqui, para que a gente faça um excelente festival”, ressaltou César Andrade.

Em Parintins, a Polícia Militar atuará com 40 viaturas caracterizadas, além de veículos de apoio e um helicóptero para sobrevoos constantes nas áreas de maior movimento da cidade.

Órgãos integrados – A Polícia Militar participa da Operação Parintins 2022 com efetivo do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Comando de Policiamento do Interior (CPI), Comando de Policiamento Especializado (CPE), Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) e Batalhão de Trânsito (BPTRAN).

* Com informações da assessoria de imprensa