Eleição no Caprichoso: Todos os sócios poderão votar e pleito será na urna eletrônica

O presidente da Comissão Eleitoral da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, o Juiz Mauro Moraes Antony, divulgou nesta terça-feira (08) o regimento que disciplina o processo de escolha do novo presidente do boi bicampeão do Festival Folclórico de Parintins para o triênio 2024, 2025 e 2026.

Marcado para o dia 3 de setembro, o pleito ocorrerá em Parintins e Manaus com a votação por meio de urna eletrônica no horário de 8h às 17h. De acordo com o documento, a inscrição das chapas concorrentes acontece no período de 9 a 19 de agosto.

Mauro Antony assegura e o regimento reafirma que poderão votar todos os sócios regularmente inscritos na Associação, independentemente de estarem quites ou não com suas mensalidades. O sócio votante é obrigado no ato da votação a apresentar qualquer documento oficial que identifique, devendo o mesmo conter fotografia.

Redação AM POST