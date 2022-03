Eleição para reitor e vice-reitor da UEA ocorre na quarta-feira (23)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) irá às urnas na quarta-feira (23/03) para escolher o reitor e o vice-reitor que irão comandar a instituição no período de 2022 a 2026. Conforme o edital nº 14/2022, a votação inicia às 9h e encerra às 20h (horário local dos municípios), com a divulgação do resultado parcial prevista para o mesmo dia.

A votação ocorrerá na Reitoria, nas cinco Escolas Superiores de Manaus, nos Centros de Estudos Superiores, Núcleos de Estudos Superiores e nas unidades de Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Iranduba, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Maraã, Novo Airão, São Paulo de Olivença e Tapauá, totalizando 42 colégios eleitorais.

De acordo com o edital, estão aptos a votar professores dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade, técnico-administrativos efetivos, temporários, comissionados e procuradores jurídicos, além de acadêmicos de graduação e de pós-graduação, regularmente matriculados neste semestre.

Apuração e resultado – O início da apuração das eleições ocorre na quarta-feira (23/03), às 21h, logo após o término da votação, e a previsão da divulgação preliminar será no mesmo dia. A Comissão Eleitoral Geral informa que a apuração dos votos será transmitida em tempo real nas redes sociais oficiais da Universidade.

A divulgação do resultado geral da eleição para os cargos de reitor e vice-reitor da UEA será no dia 31 de março de 2022.