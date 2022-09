“Eles não podem ser heróis de uma batalha que não lutaram”, diz Wilson sobre adversários

Redação AM POST

Em um comício na Ponta Negra, zona oeste de Manaus, neste sábado (10/09), o candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil), destacou os avanços do seu governo e reafirmou que seus adversários tiveram tempo, dinheiro e apoio político para trabalhar e mudar a vida das pessoas, mas não fizeram.

Wilson lembrou, ainda, que enfrentou grandes batalhas, como a pandemia da Covid-19 e a maior cheia do século, com coragem e determinação, tendo que recuperar o tempo perdido após décadas de atraso.

“Eu tenho aqui um recado para os meus adversários: eles não podem ser heróis de uma batalha que eles não lutaram, eles não entraram para lutar nessa batalha. No programa eleitoral eles estão fazendo o que sempre fizeram, a desconstrução da imagem dos outros. E eles fazem isso porque não têm o que mostrar”, disse Wilson durante o comício, que reuniu milhares de apoiadores.

Antes de chegar à Ponta Negra, Wilson percorreu várias ruas de Manaus em uma grande carreata, que reuniu 4 mil veículos e teve início nas proximidades do Museu da Amazônia (Musa), no Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

“Essa é a diferença entre nós e eles. Eles prometem e não entregam e esse é um governo de entregas, é o governo da mudança. Por que não fizeram quando foram governadores? Vamos continuar nessa caminhada porque é daqui para frente, é daqui para melhor”, destacou o governador.

Entre as ações que os adversários de Wilson não fizeram estão a garantia do passe livre estudantil para alunos das redes municipal e estadual de ensino na capital; a implantação do serviço de saúde de alta complexidade pela primeira vez para o interior, com a instalação de leitos de UTI; e a ampliação de sete para 44 restaurantes populares Prato Cheio que, também pela primeira vez na história, chegaram ao interior.

O pagamento do Auxílio Estadual permanente para 300 mil famílias em situação de pobreza; a inauguração de 12 Centros de Educação de Tempo Integral em tempo recorde; e o pagamento do maior abono do Fundeb aos profissionais da educação, de até R$ 37,8 mil, estão entre os avanços inéditos do governo Wilson.

Bandeiraço

No percurso da carreata, muitos apoiadores de Wilson realizaram bandeiraços, confirmando a liderança do governador na corrida eleitoral, conforme mostram três das últimas pesquisas divulgadas sobre intenção de votos.

“É a melhor opção que nós temos de verdade. Então, eu prefiro votar no certo e é por isso que eu voto 44. Mostra bastante trabalho. É uma confiança que a gente tem; já os outros a gente não pode confiar mais”, disse a estudante Tallita Oliveira, 28.

O técnico em edificações Marcio Veneza, 52, vota em Wilson porque o Amazonas está no rumo certo. “Ele trabalhou bem e fez muito pelo Amazonas durante esse pouco tempo, esse curto espaço de tempo que ele teve para trabalhar. É uma renovação da política velha. Ele veio para melhorar o nosso estado, para consolidar uma boa gestão”, explicou.

O fisioterapeuta, David Lazaroni, 33, disse que Wilson é responsável e que trabalha para cuidar das pessoas. “Ele tem responsabilidade e como diz o tema dele: é trabalho, trabalho, trabalho. Ele é o cara que já está se consolidando no Governo do Estado e a gente tem que deixar o homem trabalhar, as obras estão fluindo. E vamos dar mais quatro anos para ele continuar o trabalho”, frisou.