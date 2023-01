Em 130 anos de história, Judiciário Estadual passa a ter a primeira mulher à frente da Segurança Institucional da Presidência da Corte

Redação AM POST

Aos 58 anos de idade e há 16 anos integrando o efetivo da Assistência Militar do Tribunal de Justiça do Amazonas, a major PM Flávia Cristina Siqueira Silveira entra para a história como a primeira mulher a assumir a chefia da Assistência Militar do Gabinete da Presidência do Poder Judiciário do Estado em 130 anos.

A oficial, que está há 30 anos na Polícia Militar, sendo oriunda da carreira de praça e galgando cargos administrativos, será responsável por coordenar as ações de segurança institucional da presidente do TJAM, desembargadora Nélia Caminha Jorge, unidades judiciárias, fóruns e magistrados.

Casada, mãe de duas filhas biológicas e um de criação (seu sobrinho) e avó de quatro netos, a major disse que recebeu a nomeação ao cargo como um reconhecimento duplo ao trabalho desenvolvido por ela no Tribunal de Justiça do Amazonas e na Polícia Militar. “Quando eu entrei na corporação ainda havia aquela dificuldade por ser mulher e ter que competir com os homens. É uma luta que não terminou 100%; sempre estamos lutando, diariamente, de forma dupla e até tripla, para alcançar nossos objetivos, ideais, pois, assim como os homens, nós também sonhamos realizar”, diz a major PM, natural de Castanhal (PA).

Integrante do quadro de oficiais administrativos da PM, antes de assumir a Assistência Militar da Presidência do TJAM ela passou quatro anos e meio na chefia da Assessoria Militar da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal. Anteriormente, havia atuado na capital nos batalhões de área, Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e Secretaria de Segurança Pública (SSP/AM) e, pelo interior do Estado, nos Municípios de Itacoatiara e de Presidente Figueiredo, incluindo a Vila de Balbina.

“Minha expectativa é dar o meu melhor, com dedicação, responsabilidade e lealdade e buscar principalmente melhorar a nossa área da segurança, até porque a criminalidade está aumentando e os fóruns precisam da devida atenção, como o Fórum Ministro Henoch Reis por ser um local onde o movimento é muito grande. Pretendo trabalhar com a presidente Nélia Caminha Jorge, e no que depender de mim e de toda a Assistência Militar, vamos melhorar para que o serviço flua com qualidade”, afirma a major. “Nós administramos o lar e temos a responsabilidade do trabalho”, ressalta a oficial que, ao chegar ao TJAM há 16 anos era 2.º sargento PM.

A major PM Flávia disse ter ficado surpresa com o convite feito pela presidente do TJAM, desembargadora Nélia Caminha Jorge, por conta da grandiosidade do cargo.

“O convite não me envaideceu, mas confesso que significa fechar com chave de ouro minha carreira, após esses dois anos de pandemia da covid-19, com vida e saúde, e principalmente vindo (o convite) da desembargadora Nélia, que é uma magistrada respeitada por ser decisiva nas suas ações, muito respeitada por seus pares e subordinados. Vai ser um grande desafio, e creio que vou vencê-lo assim como os demais que venci”, afirma a nova responsável pela Assistência Militar do TJAM.

A ascensão ao importante cargo ocorre quatro meses após a morte de uma das suas maiores incentivadoras: sua avó paterna, Francisca de Souza Siqueira. A militar conta que a avó era a sua maior fã, uma pessoa que sempre a motivou e orou muito por ela, incentivando-a a continuar, nos momentos mais difíceis.

“Por muitas vezes, eu tinha dificuldades como mãe de filhos pequenos, e ela sempre dizia para que eu os deixasse para ela cuidar”, conta, emocionada, a filha da dona de casa Miriam Dias Siqueira e do militar Carlos Alberto de Souza Siqueira (já falecido). “Hoje, a vovó seria a pessoa mais feliz”, acrescenta a oficial.

A major PM fez um agradecimento geral por todo o respeito e o carinho demonstrados pelos membros do Poder Judiciário do Amazonas e o acolhimento para com ela.

“Graças a Deus sempre fui bem acolhida pelo Judiciário. Tenho o respeito e carinho dos desembargadores, dos juízes, assessores. Agradeço a todos e tenho uma gratidão à desembargadora e presidente Nélia Caminha Jorge pela oportunidade que me deu neste cargo de confiança. Me sinto privilegiada e isso é muito gratificante”, destaca.