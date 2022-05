Em Anori, Wilson Lima coordena Governo Presente, com ações de cidadania, saúde e apoio para enfrentamento à cheia

Redação AM POST

O governador Wilson Lima coordenou, na manhã desta sexta-feira (13/05), mais uma edição do programa Governo Presente, desta vez em Anori (a 195 quilômetros de Manaus), na região do Baixo Solimões. O programa levou ações de cidadania, incluindo emissão de RGs, e de saúde, com atendimentos médicos em diversas especialidades, intensificação da vacinação contra a Covid-19 e entrega de insumos para enfrentamento dos impactos da enchente.

“Nós estamos chegando aqui com o nosso projeto Chamas da Saúde, que é o projeto tocado pelo Corpo de Bombeiros, com várias especialidades que nem sempre estão disponíveis no município. Estamos também com a emissão de carteira de identidade. Isso é importante para dar respeito e dignidade para as pessoas”, ressaltou o governador, ao destacar o compromisso do governo com o interior do estado.

As ações em Anori tiveram início na quinta-feira (12/05), com reforço no atendimento nesta sexta-feira, e foram realizadas na Escola Eurico Gaspar Dutra, localizada no bairro Santo Antônio, onde o atendimento da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) passou de 1 mil documentos emitidos. Além do RG, houve a emissão de segunda via do Registro Civil de Nascimento (RCN).

Um dos atendimentos foi o do estudante João Vítor, de 13 anos, neto da agricultora Erlane Cardoso, que foi à escola para a emissão do primeiro RG do adolescente.

“Essa identidade representa que ele hoje se tornou um cidadão. Pela primeira vez a gente sempre fica emocionado quando a gente tira o primeiro documento da gente. Esse documento vai valer muito em todos os lugares. Ele pode viajar, ele pode chegar e apresentar a identidade dele. Então a gente está muito feliz por isso. Muito obrigado pelo governador que dispôs essa equipe para vir para o nosso Anori, que estava precisando”, disse a agricultora.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) realizou aplicação da vacinação contra Covid-19 (1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose), vacina pediátrica para menores de 12 anos, além da vacina contra influenza e tríplice viral. Foram oferecidos ainda testes rápidos de hepatites, HIV e sífilis.

Para apoiar o município no enfrentamento aos impactos da cheia deste ano, o Governo do Estado já enviou 54 mil frascos de hipoclorito de sódio, para ajudar na purificação da água.

Ainda como parte do Governo Presente em Anori, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por meio do projeto Chamas da Saúde, realizou atendimentos nas áreas de ortopedia, cardiologia, ginecologia, pediatria, clínica geral, odontologia, farmácia, enfermagem, além de atendimento do serviço social para a população do município.

Prioridade

Os investimentos em saúde no município de Anori têm sido crescentes, conforme prioridade determinada pelo governador Wilson Lima. Desde 2019, o Governo do Amazonas repassou para a Prefeitura de Anori R$ 3,7 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para investimento em saúde.

Também foram repassados R$ 22,2 milhões em recursos estaduais para investimento e custeio, entre os quais a assistência farmacêutica, atenção básica, atenção em alta e média complexidade e vigilância em saúde.

O município de Anori recebeu ainda, desde 2019, um aparelho digitalizador e um aparelho de raio-X, 338,8 mil EPIs, oxímetros, concentradores de oxigênio, lavadora hospitalar, secador rotativo, reanimador adulto, 2,8 mil testes rápidos e mais de 111 mil medicamentos. O município irá receber também três unidades de foco clínico auxiliar com pedestal para serem utilizados na unidade hospitalar.

Auxílio Enchente

Após a visita ao município, Wilson Lima segue com a agenda, ainda nesta sexta-feira (13/05), para Manacapuru (a 68 quilômetros da capital) onde inicia a entrega dos cartões do Auxílio Estadual Enchente. Ao todo, 9.673 famílias do município receberão o benefício, uma ajuda financeira de R$ 300, em parcela única.