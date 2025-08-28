Em aula magna, reitor da UEA apresenta panorama do curso de Direito e reforça incentivo à pesquisa científica

Notícias do Amazonas – O reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), professor doutor André Zogahib, apresentou nesta quarta-feira (27/08) um panorama do curso de Direito da instituição e destacou as ações de incentivo à pesquisa científica na área jurídica. A exposição ocorreu durante aula magna do evento “Seminários metodológicos em Direito: perspectivas plurais sobre a pesquisa jurídica”, realizado na Escola de Direito da UEA, no Centro de Manaus.

O seminário integra a disciplina Seminários Metodológicos do Doutorado Interinstitucional (Dinter) em Direito, fruto da parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a UEA, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), a Defensoria Pública do Estado (DPE/AM) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AM).

Incentivo à formação e pesquisa

Durante a solenidade, o reitor ressaltou que desde a criação do curso de Direito, em 2001, a UEA já formou mais de 1,4 mil profissionais atuantes em diversas áreas jurídicas na capital e no interior. Zogahib também destacou a relevância do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito Ambiental, que já titulou 370 mestres e atualmente está com edital em andamento para o curso de doutorado.

Segundo ele, os dados comprovam o crescimento da área no Amazonas e no Brasil. “Temos mais cursos de mestrado e doutorado no país, mais grupos de pesquisa. No Amazonas, são desenvolvidas pesquisas de alta qualidade, com pesquisadores de grande relevância nos âmbitos nacional e internacional”, afirmou.

Entre as iniciativas de estímulo à pesquisa, o reitor citou os programas de iniciação científica, como o Pibic/CNPq e o Paic/Fapeam, voltados para discentes de graduação. Também destacou o corpo docente da Escola de Direito, composto majoritariamente por mestres e doutores.

Seminários Metodológicos

O evento, que segue até o dia 29 de agosto, tem como objetivo fomentar o debate crítico e plural sobre metodologias de pesquisa aplicadas ao Direito, superando perspectivas meramente formais e promovendo o diálogo entre diferentes correntes teóricas.

A programação inclui mesas temáticas e debates conduzidos por professores da UEA, UFMG e Universidade Federal de Goiás (UFG). O público-alvo são alunos do Programa de Pós-graduação em Direito Ambiental e das especializações em Direito promovidas pela Escola de Direito da UEA.

Entre as autoridades presentes na abertura estavam a subdefensora pública-geral do Amazonas, Ana Karoline dos Santos Pinto Rocha, o diretor da Escola de Direito da UEA, Prof. Dr. Alcian Pereira de Souza, além de representantes da UFMG, UEA, TCE/AM e PGE/AM.