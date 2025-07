Em Brasília, Amazonas é oficialmente declarado livre de febre aftosa sem vacinação

Notícias do Amazonas – O Estado do Amazonas recebeu do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) o certificado que comprova seu status sanitário internacional como livre de febre aftosa sem vacinação. A entrega do documento foi realizada nesta terça-feira (29), em cerimônia oficial em Brasília, e representa um marco para a pecuária amazonense.

O diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), José Omena, recebeu o certificado em nome do estado. A conquista reforça o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), que em maio deste ano concedeu ao Brasil o mais alto status sanitário no combate à febre aftosa.

Inicialmente, o documento foi entregue à comitiva brasileira em Paris, sede da OMSA. Agora, o Mapa realiza a entrega oficial a cada um dos 22 estados que passaram a integrar a nova zona livre de febre aftosa sem vacinação, consolidando o Brasil como território livre da doença.

A cerimônia contou com a presença de representantes do Mapa, entre eles o diretor do Departamento de Saúde Animal, Marcelo Mota; o coordenador-geral de Trânsito, Quarentena e Certificação Animal, Bruno Cotta; o coordenador do Programa Quali-SV, Geraldo Moraes; e as coordenadoras Patrícia Ferreira (Brucelose e Tuberculose Animal) e Mirela Eidt (vigilância em febre aftosa).

A nova classificação sanitária traz impactos diretos à economia do estado: os pecuaristas deixam de arcar com os custos da vacinação e ampliam as possibilidades de exportação, uma vez que o status é exigência de diversos mercados internacionais para a compra de proteína animal.

“Agora o Amazonas está, de fato e de direito, livre da febre aftosa sem vacinação. Esse reconhecimento aumenta ainda mais nossa responsabilidade na vigilância sanitária dos rebanhos. Agradeço o empenho dos servidores da Adaf, do Governo do Estado e de todos que contribuíram direta ou indiretamente para essa conquista”, destacou José Omena.

A certificação abre novas perspectivas para a expansão da pecuária no Amazonas, permitindo ao estado alcançar mercados mais exigentes e reforçar sua posição como produtor seguro de alimentos de origem animal.