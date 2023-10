Em Brasília, Forças de Segurança do AM buscam captação de recursos para o sistema de segurança

Notícias do Amazonas – Uma equipe da Secretaria de Proteção Pública do Amazonas (SSP-AM), composta por membros da Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PMAM) e Departamento de Polícia Científica (DPTC), começou, hoje (17/10), uma série de encontros com integrantes da bancada amazonense na Câmara dos Deputados e Senado Federal. O intuito é angariar fundos de parlamentares para o ano de 2024.

De posse de um portfólio, o grupo apresenta aos parlamentares os principais projetos para o sistema de segurança pública do Amazonas. Nele, estão propostas voltadas para o aparelhamento, reformas, aquisição e o custeio de equipamentos e serviços para o desenvolvimento de ações instituições.

Para o secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida, a iniciativa de angariar recursos de emendas parlamentares mostra o novo momento pelo qual passa o sistema de segurança pública. “As forças do nosso estado estão unidas a fim de que possamos contemplar o maior número de projetos da área de segurança nas emendas parlamentares. Isso trará benefícios para as instituições e, consequentemente, para a melhoria da segurança em nosso estad0”, afirmou ele.

Segundo o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, foi apresentado o portfólio de projetos da corporação durante as reuniões. “Estamos em Brasília para participar de uma série de agendas com parlamentares e com o governo federal para a captação de recursos, através de emendas parlamentares, voltadas para a Segurança Pública do Amazonas. As reuniões estão sendo produtivas e em busca do diálogo para a solução das demandas voltadas para a área da segurança”, afirmou ele.

Encontros

Nesta terça-feira, o secretário executivo adjunto de Operações da SSP, coronel Algenor Teixeira Filho; a diretora do DPTC, Margareth Vidal; e o chefe de Estado Maior geral da PMAM, coronel Bruno Azevedo; foram recebidos pelo senador Omar Aziz e os deputados federais Alberto Neto e Saulo Viana.

