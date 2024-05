Em Brasília, procurador-geral de Justiça do MPAM é eleito vice-presidente do CNPG da Região Norte

Notícias do Amazonas – O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas (MPAM), Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, foi eleito vice-presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) da Região Norte. O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas (MPAM), Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, foi eleito vice-presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) da Região Norte.

O anúncio foi feito pelo recém-empossado presidente do CNPG, Jarbas Soares Júnior, durante a 4ª Reunião Ordinária do CNPG, realizada em Brasília (DF), no final da tarde desta quarta-feira (15).

Ao falar da escolha de seu nome para a vice-presidência do CNPG da Região Norte, o procurador-geral Alberto Rodrigues agradeceu ao colégio de procuradores-gerais pela confiança e disse que a eleição era um reconhecimento do trabalho desempenhado por ele à frente do MPAM nos últimos anos. “Minha missão será aprimorar os laços que nos unem enquanto MPs, dialogando e trocando experiências, e ,assim, ajudar a fortalecer a atuação do membros”, ressaltou.

Posse da nova presidência

Na solenidade de posse, o agora ex-presidente da entidade, procurador César Bechara Nader Mattar Júnior, encerrou seu mandato e participou da cerimônia de posse do novo presidente, Jarbas Soares Júnior, eleito pelo colegiado no último dia 17 de abril. A cerimônia de posse ocorreu na sala do conselho superior da sede do Ministério Público do Distrito Federal (MPDF).

Em seu discurso de posse, Jarbas Soares Júnior destacou os longos anos dedicados à sua carreira ministerial e expressou gratidão aos seus familiares pelo apoio que receberam. Além disso, reiterou seu compromisso em trabalhar para fortalecer a atuação do Ministério Público. “Os resultados virão e o legado ficará para as novas gerações de Procuradores-Gerais e do Ministério Público brasileiro”, finalizou Jarbas Soares.

Reunião do CNMP

Pela manhã, em Brasília, o procurador-geral Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior participou da 18ª Edição do programa Segurança em Foco, promovido pela Comissão do Sistema Prisional Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, ligada ao Conselho Nacional do Ministério Público (CSP/CNMP).