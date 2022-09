Em comício na zona leste, Wilson garante que vai ampliar ações que melhoram a vida das pessoas

Redação AM POST

Em comício na zona leste, na noite de hoje, 12 de setembro, o candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, lembrou da trajetória que o conduziu ao Governo do Amazonas e as entregas que fez em benefício da população. Ele reafirmou o compromisso de avançar em ações que melhoram a vida das pessoas.

Wilson, que já foi morador da zona leste, fez um balanço do trabalho feito para beneficiar a população da região, nas áreas social, de infraestrutura e saúde.

“Aqui em me sinto em casa, foi a zona leste que me recebeu. Eu devo muito da minha vida pública, a minha careira, a minha trajetória, à zona leste. Quando eu venho aqui me passa um filme da minha cabeça, de toda trajetória que a gente iniciou em 2018. Trabalho todos os dias para retribuir esse carinho que o Amazonas tem por mim. Essa terra me deu muitas oportunidades e é aqui que eu quero passar o resto dos meus dias”, destacou Wilson.

Entre as principais ações na zona leste, destaca-se a ampliação de um para quatro restaurantes populares Prato Cheio na região. Além de inaugurar três unidades, no Parque Mauá, Coroado e São José, Wilson reformou a que já existia, no Jorge Teixeira.

Em todo estado, Wilson ampliou de sete para 44 o número de restaurantes populares, programa que garante a segurança alimentar de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com o Anel Leste, Wilson vai interligar a rotatória da Suframa e até a Reserva Duque. Junto com o Anel Sul, o Anel Leste forma a maior obra de mobilidade urbana da capital.

Wilson inaugurou a Escola Estadual Rofran Belchior, no bairro Tancredo Neves, que atende 1,4 mil alunos e revitalizou outras unidades de ensino. Para incentivar o esporte e o lazer, foram recuperados três espaços comunitários: Campo do Florestão, Campo do Teixeirão e do Campo do Pallete.

A atual gestão do Governo do Amazonas concluiu a primeira etapa da reforma do Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado. No próximo mandato, Wilson vai dar continuidade a 2ª etapa do projeto e ampliar a unidade com a instalação de 60 novos leitos de UTI.

Ainda na área da saúde, Wilson construiu um albergue na Maternidade Ana Braga para mães de recém-nascidos. O espaço é dedicado as mulheres e em situação de vulnerabilidade, mães de bebês prematuros que terão a permanência prolongada para acompanhamento médico. Além disso, foi instalado um Centro de Parto Normal INtra-Hospitalar (CPNI), que escolhido, em 2020, entre as 16 experiências exitosas da rede SUS.

No bairro São José, Wilson concluiu a reforma do Caic Ana Maria dos Santos Pereira Braga, que ampliou especialidades oferecidas e faixa etária de público atendido. Outras quatro unidades em Manaus também foram reformadas.

Parceria

Wilson e o prefeito de Manaus, David Almeida, firmaram diversas parcerias que estão trazendo melhorias para Manaus. Por meio dessa união será construído o viaduto da Bola do Produtor e o Parque Gigantes da Floresta, o primeiro parque linear temático de Manaus, com figuras em grande escala baseadas na fauna e flora amazônica. O parque será erguido no prolongamento do Mindu, na avenida Natan Xavier, Novo Aleixo.

As feiras do Armando Mendes; Feira Municipal Coberta Jorge Teixeira; Feira Municipal do Coroado e Feira do Porto da Ceasa estão sendo reformadas como parte de um projeto para reformar mais 32 feiras e mercados de Manaus. Por meio do programa Asfalta Manaus, a gestão de Wilson e David já recuperaram mais de 160 ruas na zona leste.