Em discurso no AM, Bolsonaro fala de normalidade e volta a invocar militares:”Queremos liberdade e isso passa por vocês”

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (27), durante almoço com integrantes das Forças Armadas em São Gabriel da Cachoeira (AM), disse que o Brasil está longe da normalidade e afirmou que conta com militares para preservar a liberdade no país.

“O que queremos é paz, progresso e acima de tudo liberdade. A gente sabe que esse último desejo passa por vocês (militares). Vocês é que decidem, em qualquer país do mundo, como aquele povo vai viver”, destacou.

Em seguida, o presidente afirmou que vê o Brasil longe da normalidade e que acredita na ação dos militares dentro da lei. “Mais do que obrigação, tenho certeza que vocês agirão dentro das quatro linhas da Constituição, se necessário for. Espero que não seja necessário, e a gente parta para normalidade. Não estamos nela. Estamos longe dela”, avaliou.

Bolsonaro costuma dizer que a liberdade está ameaçada no Brasil porque os governadores adotaram medidas de restrição para tentar conter a pandemia de covid-19 no Brasil.

Segundo Bolsonaro, em dois anos e quatro meses, não há “nenhuma comprovação ou ato de corrupção” contra seu governo graças à escolha que fez para seus 22 ministérios. “Devo isso em grande parte às pessoas que me cercam em Brasília. Proporcionalmente temos mais ministros militares do que até mesmo naquele período de 1964 a 1985, quando tivemos cinco presidentes militares”.

O presidente lembrou que, para a formação de sua equipe ministerial, convidou apenas pessoas que se identificavam com ele. “Na política, estamos polarizados, mas cada um pode fazer a seu juízo quem é o melhor e quem é o menos ruim. Mas eu duvido que, no fundo, quem porventura fizer uma análise do que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, eu duvido que essa pessoa erre no ano que vem”, acrescentou.

