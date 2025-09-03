Em Eirunepé, Polícia Militar prende suspeito de tentar matar irmãos e apreende arma de fogo

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu, na noite de segunda-feira (1º), um homem de 19 anos suspeito de tentar matar os próprios irmãos no município de Eirunepé, distante 1.160 quilômetros de Manaus. A ação foi conduzida pela 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) e resultou também na apreensão de uma arma de fogo tipo garroncha e duas munições calibre .22.

O crime e a denúncia

Por volta das 19h, a PMAM foi acionada após denúncias de que um homem armado efetuava disparos na ponte do bairro Aparecida. Ao chegarem ao local, os policiais ouviram das vítimas, um jovem de 22 anos e uma mulher de 25, que o disparo feito pelo suspeito quase os atingiu.

Captura do suspeito

Durante as buscas, os militares encontraram o homem escondido em uma residência. Com autorização da proprietária, entraram no imóvel e realizaram a prisão. Na revista pessoal, localizaram a garroncha utilizada no crime e duas munições intactas.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Denúncias da população

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância da participação da comunidade no combate ao crime. A corporação orienta que denúncias sejam feitas pelo 190, garantindo o sigilo da identidade do denunciante.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On