Em Eirunepé, Wilson Lima anuncia retomada do ‘Merenda em Casa’ e entrega vacinas contra Covid-19 e Auxílio Estadual

Redação AM POST

Em visita a Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), o governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (26/02), a retomada do programa “Merenda em Casa”, para entrega em domicílio de kits de alimentação escolar a alunos da rede pública estadual, e entregou vacinas contra a Covid-19 e cartões do Auxílio Estadual. As ações integram a programação de visita do governador, hoje e amanhã (27/02), a municípios das calhas do Purus e Juruá, que sofrem com a cheia dos rios.

O “Merenda em Casa”, que no ano passado alcançou 440 mil estudantes, será retomado inicialmente para atender os municípios mais afetados pela cheia. Nesta etapa, cerca de 20 mil estudantes de Eirunepé, Boca do Acre, Itamarati, Envira, Ipixuna, Guajará e Pauini receberão os kits de alimentação escolar, como forma de reduzir os impactos da enchente e da pandemia de Covid-19.

Em Eirunepé, os kits do “Merenda em Casa” estão sendo entregues a 5.598 alunos da rede pública estadual. O município também recebeu, nesta sexta-feira, 760 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 180 do tipo CoronaVac, e 580 da AstraZeneca. Foram entregues, ainda, cartões do Auxílio Estadual, que vai contemplar 2.263 famílias do município com R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200, para aquisição de alimentos e materiais de higiene e limpeza.

Além de Eirunepé, o governador vai visitar até amanhã os municípios de Boca do Acre, Pauini, Guajará e Envira.

“Estamos com todas as nossas equipes, tanto da Defesa Civil quanto da área de saúde, da educação, para ver de perto as necessidades e ampliar a ajuda a esses moradores nesse momento tão complicado. Nós já estamos adiantando o ‘Merenda em Casa’ e também já iniciamos um processo de compra de cestas básicas e kits de higiene e limpeza para poder entregar ajuda humanitária para esses moradores. Estamos fazendo também a entrega do cartão Auxílio Estadual”, destacou o governador Wilson Lima.

O prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso de Alencar, ressaltou que a ajuda é necessária e urgente. “Nós estamos muito preocupados e pedindo ajuda nesse momento tanto do Governo Federal quanto do Governo do Estado para que dê celeridade ao máximo possível, para que a gente possa atender os nossos irmãos eirunepeenses que tanto necessitam nesse momento”, afirmou.

Auxílio Estadual – O governador percorreu áreas alagadas em Eirunepé e entregou cartões do Auxílio Estadual. A moradora Maria Raimunda Bispo foi uma das contempladas e disse que o benefício vai ajudar na compra de alimentos para sua família. “Meu pessoal está doente de dengue, e o cartão chegou em boa hora, para comprar um rancho para eles. E a enchente está dificultando porque chegou essa dengue e malária, e temos de ficar atentos”, comentou.

Também em Eirunepé, a dona de casa, Maria Pedroso, ressaltou a importância do “Merenda em Casa”. “Estamos em uma situação muito difícil. O meu marido trabalha aqui com esse material de eletrônico e não está podendo trabalhar. Eu fiquei admirada ao ver ele (governador) vindo aqui, é o primeiro que vem ver como anda essa situação”, afirmou, ao agradecer pelo kit de alimentação.

Apoio na Saúde – Ao entregar novo lote de vacinas ao município, o governador Wilson Lima também destacou o apoio que o Governo do Estado tem dado à saúde ao interior do estado. Eirunepé já recebeu R$ 528.634,50 da primeira parcela do repasse de 2021 do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), destinado a auxiliar prefeituras a executarem melhorias na área da saúde.

Outros R$ 334 mil foram investidos pelo Governo do Estado em equipamentos e materiais para o hospital de Eirunepé, que está recebendo uma miniusina de oxigênio, com capacidade para produzir 32 m3/hora, que deve entrar em operação até este sábado (27/02).

“Estamos colocando aqui uma miniusina de produção de oxigênio. Chegamos agora com mais vacinas para o município de Eirunepé e vamos continuar abastecendo o município naquilo que a gente puder de medicamento, principalmente para o momento em que começa a descer a água, em que outras doenças começam a surgir. Então todas essas ações, em conjunto com a Prefeitura de Eirunepé, estão sendo fundamentais para que a gente possa atender os nossos irmãos dessa região”, explicou o governador.

Água potável – Ainda como parte da programação em Eirunepé, Wilson Lima visitou a instalação de filtros Salta-Z no município e anunciou que irá montar estruturas para tratamento de água em outras cidades, visando melhorar o abastecimento de água potável.

“Temos o projeto ‘Água Boa’, que é um projeto a médio prazo. A gente já tem aqui no município a instalação de alguns filtros Salta-Z, que estão no interior, e nos municípios aqui da região em que nesse momento está tendo um desabastecimento de água potável. Estamos montando estruturas temporárias para o tratamento dessa água, inclusive essas estruturas serão destinadas para esses municípios e chegarão com o apoio da Força Aérea Brasileira”, declarou.

“Toda essa área da calha do Juruá tem um índice muito alto de hepatite B. A nossa água é muito barrenta, e o projeto Salta-Z, que é esse sistema simplificado de abastecimento de água, nós já implantamos em seis municípios. Estamos fazendo pedido para mais 20 sistemas simplificados de abastecimento de água para colocar nas outras comunidades, então sem dúvida nenhuma é de grande valia para todos nós”, afirmou o prefeito de Eirunepé.

*Com informação da Assessoria de Imprensa