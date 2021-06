Em Fonte Boa, ação é realizada para impedir que beneficiários de programas sociais deixem seus cartões “empenhados” em comércios

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Fonte Boa, instaurou procedimento administrativo com a finalidade de coibir a prática de retenção de cartões magnéticos de particulares por proprietários de estabelecimentos comerciais daquele município. Com a medida, o Promotor de Justiça Ricardo Mitoso busca conscientizar a população acerca da ilegalidade dessa prática, cuja ocorrência vem se tornando frequente no município. Segundo ele, as pessoas deixam seus cartões “empenhados” em estabelecimentos comerciais, a fim de que eles sejam mensalmente utilizados para abatimento de dívidas.

“Em 2020, recebemos diversas notícias acerca da retenção de cartões no município como garantia de pagamento de dívidas e isso voltou a acontecer neste ano. Em razão disso, decidimos pela instauração de procedimento específico, com vista a conscientizar a população a respeito de seus direitos e sobre a ilegalidade dessa prática. Casos desse tipo devem ser comunicados ao Ministério Público ou à Delegacia de Polícia do Município de Finte boa”, orienta o Promotor de Justiça.

O procedimento tem o intuito de contribuir para que toda a sociedade fonte-boense sobre a ocorrência de eventuais delitos, considerando que a prática de retenção de cartões magnéticos de terceiros é crime punido com pena de seis meses a dois anos e multa.