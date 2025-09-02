Em Guajará, Polícia Militar promove capacitação e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Ronda Maria da Penha, realizou em Guajará, município na fronteira com o Acre, uma ação da Operação Nacional Shamar de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em razão de gênero. A iniciativa trouxe para a cidade a primeira turma do Estágio de Capacitação Profissional (Ecap), com foco em atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade.

O curso contou com a participação de 23 policiais militares do 9º Grupamento de Polícia Militar (GPM) e 18 profissionais de órgãos parceiros, incluindo a Guarda Municipal, Secretarias de Saúde e Educação, Fórum de Justiça e Delegacia local. Durante a capacitação, os participantes receberam instruções sobre legislação de proteção à mulher, protocolos de atendimento, procedimentos operacionais padrão e práticas de acolhimento especializado.

Fiscalização de medidas protetivas e prisões

Além da formação, a operação teve caráter prático, com fiscalização de 15 medidas protetivas em vigor no município. Durante as ações, duas prisões foram efetuadas: uma por descumprimento de medida judicial e outra por mandado de prisão em aberto, realizada em parceria com a Polícia Civil.

Apoio social e integração de órgãos

A operação também incluiu atividades de apoio social, com entrega de cestas básicas em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Guajará e ações públicas envolvendo a Prefeitura e demais órgãos parceiros. Ao percorrer mais de 2 mil quilômetros pelas BR-319 e BR-364, a Ronda Maria da Penha reforçou o compromisso com a proteção e assistência às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Expansão da rede de proteção

Com a realização do estágio, Guajará se tornou o 14º município do Amazonas a receber a capacitação da Ronda Maria da Penha. A iniciativa fortalece o fluxo de atendimento às vítimas de violência e amplia a rede de proteção local, promovendo integração entre órgãos municipais, estaduais e federais. A ação reforça o papel da Polícia Militar na prevenção da violência de gênero e no suporte às mulheres em situação de risco.

