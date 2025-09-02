A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Em Guajará, Polícia Militar promove capacitação e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade

Operação Nacional Shamar inclui estágio de formação, prisões e fiscalização de medidas protetivas no município

Por michael

02/09/2025 às 14:22 - Atualizado em 02/09/2025 às 14:23

Ver resumo
capacitação Ronda Maria da Penha

Em Guajará, Polícia Militar promove capacitação e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade – Foto: Polícia Militar do Amazonas

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Ronda Maria da Penha, realizou em Guajará, município na fronteira com o Acre, uma ação da Operação Nacional Shamar de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em razão de gênero. A iniciativa trouxe para a cidade a primeira turma do Estágio de Capacitação Profissional (Ecap), com foco em atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade.

PUBLICIDADE

O curso contou com a participação de 23 policiais militares do 9º Grupamento de Polícia Militar (GPM) e 18 profissionais de órgãos parceiros, incluindo a Guarda Municipal, Secretarias de Saúde e Educação, Fórum de Justiça e Delegacia local. Durante a capacitação, os participantes receberam instruções sobre legislação de proteção à mulher, protocolos de atendimento, procedimentos operacionais padrão e práticas de acolhimento especializado.

Fiscalização de medidas protetivas e prisões

Além da formação, a operação teve caráter prático, com fiscalização de 15 medidas protetivas em vigor no município. Durante as ações, duas prisões foram efetuadas: uma por descumprimento de medida judicial e outra por mandado de prisão em aberto, realizada em parceria com a Polícia Civil.

PUBLICIDADE

Apoio social e integração de órgãos

A operação também incluiu atividades de apoio social, com entrega de cestas básicas em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Guajará e ações públicas envolvendo a Prefeitura e demais órgãos parceiros. Ao percorrer mais de 2 mil quilômetros pelas BR-319 e BR-364, a Ronda Maria da Penha reforçou o compromisso com a proteção e assistência às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Expansão da rede de proteção

Com a realização do estágio, Guajará se tornou o 14º município do Amazonas a receber a capacitação da Ronda Maria da Penha. A iniciativa fortalece o fluxo de atendimento às vítimas de violência e amplia a rede de proteção local, promovendo integração entre órgãos municipais, estaduais e federais. A ação reforça o papel da Polícia Militar na prevenção da violência de gênero e no suporte às mulheres em situação de risco.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Cinema

Lançamentos da Netflix em setembro de 2025: séries, filmes e novidades imperdíveis

Setembro traz estreias aguardadas de séries, novos filmes originais, eventos ao vivo e clássicos que retornam ao catálogo

há 14 minutos

Brasil

Parceiros de Moraes, UFRJ, UFMG e Agência Lupa teriam solicitado relatórios ao TSE, diz Tagliaferro

O ex-assessor destacou que uma “simples crítica” já podia motivar o monitoramento.

há 18 minutos

Manaus

David Almeida inaugura escola em homenagem a Arthur Bisneto, filho de ex-prefeito de Manaus

A cerimônia contou com a presença do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto (Republicanos), pai de Arthur Bisneto.

há 21 minutos

Brasil

Apoio a Bolsonaro ganha força nas redes sociais com hashtag #BolsonaroFree

A hashtag #BolsonaroFree alcançou o topo dos trending topics do X na manhã desta terça-feira (2).

há 25 minutos

Curiosidades

Pessoas otimistas apresentam padrão cerebral diferente

Estudo revela que pessoas com visão positiva do futuro compartilham redes cerebrais semelhantes, enquanto pessimistas têm respostas mais diversas

há 25 minutos