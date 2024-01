Em Humaitá, produtores rurais indígenas são cadastrados no PAA

Nesta sexta-feira (26/01), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) deu início, em Humaitá (distante 590 quilômetros da capital), ao cadastramento de produtores rurais indígenas ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A iniciativa, que ocorre até a próxima terça-feira (30/01), é uma parceria entre o instituto, a Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Conforme o gerente da unidade local do Idam no município, Luiz Freire, o objetivo principal é atender aos indígenas das aldeias Marmelos, Pupunha, Traira, Vila Nova, Juí, Paranã Pykahua e Kwaiari, pertencentes aos povos Tenharim, Parintintin e Jiahui.

“Nosso objetivo é cadastrar o máximo de produtores rurais indígenas no programa e, assim, garantir o acesso desses trabalhadores ao PAA Indígena. Dessa forma, garantiremos a facilitação da venda da produção e a geração de emprego e renda às aldeias de Humaitá”, sinalizou o gerente.

O PAA Indígena

O PAA Indígena é uma iniciativa do Governo Federal de compra e distribuição simultânea de alimentos voltado exclusivamente aos povos originários. No Amazonas, o programa foi lançado no final do ano passado pelo governador Wilson Lima e está sob coordenação da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). O Idam, além do cadastramento, também presta todas as informações necessárias aos produtores rurais sobre o acesso à política pública.

“Dessa forma, o Idam promove a importância do PAA Indígena para o desenvolvimento econômico do Estado e geração de emprego e renda ao produtor rural. Nosso papel é, além do cadastramento, prestar todas as informações necessárias sobre o programa e auxiliar o trabalhador, do plantio ao escoamento da produção, em relação a essa política pública indispensável para o fortalecimento do setor primário amazonense”, concluiu o diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino.

