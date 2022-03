Em Humaitá, Roberto Cidade participa de café da manhã com mulheres e destaca ações em prol do município

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), participou, na manhã deste sábado (12), de um café da manhã com as mulheres de Humaitá (distante 591 quilômetros de Manaus), promovido pela Prefeitura do município. Na ocasião, o chefe do parlamento estadual destacou que seu mandato tem tido um olhar atento à Calha do Madeira e agradeceu o convite feito pelo prefeito Dedei Lobo.

Continua depois da Publicidade

“Vim aqui para encontrar com vocês, mulheres humaitaenses e quero dizer que estou lá na Assembleia Legislativa sempre trabalhando em prol do município de Humaitá”, afirmou.

Roberto Cidade lembrou que, em 2021 e neste ano, enviou emendas parlamentares para ajudar na melhoria da qualidade de vida dos moradores do município.

“No ano passado, mandei recursos para cá para ajudar na saúde, naquele momento crítico que vivemos da pandemia do coronavírus. Este ano destinei mais uma emenda para infraestrutura. Isso, sem dúvida, vai ajudar o prefeito Dedei Lobo a fazer os investimentos que o município precisa”, completou.

Continua depois da Publicidade

Agenda

Além de Humaitá, o presidente da Aleam visita neste sábado o município de Itapiranga, onde participa de uma feijoada com lideranças do município e se encontrará com a população para ouvir as demandas da região.