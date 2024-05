Em Itacoatiara, Wilson Lima faz entregas de R$ 40 milhões com melhorias na infraestrutura e fomento aos setores social e primário

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima entregou, nessa sexta-feira (10/05), a primeira etapa da revitalização do sistema viário de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus) e inaugurou a nova iluminação pública de Led no município. Entre as entregas feitas estão fomentos e benefícios a produtores rurais e instituições sociais, além de emissão de licença ambiental para manejo florestal. Apenas nesta ação, os investimentos somam mais de R$ 40 milhões.

Segundo o governador, o Governo do Amazonas vem intensificando os trabalhos em várias áreas para atender, principalmente, o interior, com destaque para ações que melhoram a qualidade de vida das pessoas e que gerem mais oportunidades de emprego e renda.

“A gente tem tentado encontrar um equilíbrio entre a capital e os municípios do interior. Ainda há um desequilíbrio muito grande, uma necessidade dos serviços básicos chegarem como água potável, o sistema viário, energia e internet, então a gente está trabalhando para que efetivamente isso aconteça”, declarou Wilson Lima.

O vendedor de peixes, Joel Santana, comemorou a pavimentação e iluminação no município. “Há quatro anos eu trabalho nesse ramo aqui. Quando eu cheguei aqui nessa rua, era praticamente só terra. A gente não podia andar aqui. Hoje graças a Deus a gente está melhor. Hoje, graças a Deus, a gente tem luz”, disse Joel.

Estiveram presentes com o governador nas entregas os deputados estaduais Cabo Maciel e Alessandra Campêlo; o deputado federal Átila Lins, além de secretários de Estado e outros líderes e representantes da cidade.

Na ocasião, o governador também anunciou a emissão de uma licença ambiental para operação da Mil Madeiras Preciosas, fruto de atividade de manejo florestal. O documento garante a atividade com as condicionantes ambientais necessárias e ainda a manutenção de, pelo menos, 800 empregos diretos.

O governador esteve ainda na Biblioteca Volante Thiago de Mello, que pela primeira vez levou ao município o Programa Mania de Ler, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O projeto incentiva o público infantil e infanto-juvenil à leitura, com cerca de 1,2 mil obras da literatura clássica de autores regionais, nacionais e internacionais.

*Infraestrutura e ilumina+*

Outra entrega realizada por Wilson Lima foi a primeira etapa do novo sistema viário da cidade, com 28 ruas completamente pavimentadas em 12 bairros, com 25 quilômetros de vias modernizadas. O serviço foi feito pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), com investimentos de R$ 21 milhões do Estado. Trabalho que continuará em outros seis bairros, além da rodovia AM-010, que já recebeu revitalização em 162 quilômetros dos 250 totais e terá os 88 quilômetros restantes feitos no próximo verão.

Wilson Lima entregou ainda o novo sistema de iluminação pública de LED, com 7.290 pontos, por meio do Programa Ilumina+ Amazonas, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Foram instalados 5.911 pontos de LED na sede e 1.379 em seis comunidades: Piquiá, Novo Remanso, Vila de Lindoia, Jerusalém, Jacarezinho e Engenho. Investimento de R$ 16,7 milhões.

*Fomentos ao setor primário*

O governador do Amazonas entregou a cinco associações e cooperativas do setor primário do município R$ 1,1 milhão em fomentos do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). O recurso, oriundo do edital 001/2023, atenderá diretamente mais de 160 famílias, facilitando o escoamento agrícola e mecanizando o trabalho em campo.

Com a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), o governador entregou 2,4 mil mudas de citros e de café, 30 kits de proteção individual ao pescador (com camisa de proteção UV, chapéu, lona, colete salva-vidas e protetor solar) e, aproximadamente, 2,6 toneladas de alimentos da agricultura familiar que serão destinados para a Fazenda Esperança e para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Itacoatiara.

Por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Wilson Lima assinou o contrato de empresa moveleira credenciada no Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove), no valor de R$ 154,2 mil, e outros 24 contratos de credenciados no Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) no valor de R$ 240,1. Foram entregues ainda três aeradores do tipo 1,5 cv monofásico a um piscicultor

Já com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), o governador realizou a entrega de 287 documentos relacionados a atividades ligadas ao setor primário, sendo 106 Cartões do Produtor Primário (CPP), 91 Cadastros Ambientais Rurais (CAR), 87 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF) e três CAF’s Jurídicos.

Crédito e cidadania

Também foram entregues crédito rural em parceria com Idam com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Wilson Lima anunciou R$ 2 milhões aplicados por meio do Programa +Crédito Amazonas somente em 2024, com 133 operações aos setores do Agro e Comércio no município, além de 24 mulheres contempladas entre 2023 e 2024 pelo programa Crédito Rosa, parceria da Afeam com a administrado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas). Além disso, sete empreendedores receberam remissão de débitos de R$ 140,7 mil por terem sido afetados pela estiagem severa de 2023.

Por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 400 cestas de alimentos foram entregues pelo governador para a Apae e para o Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares Rurais de Itacoatiara. Os beneficiários atendem pessoas com deficiência (PcD) e trabalhadores do setor primário, respectivamente. A distribuição é fruto do Edital de Credenciamento nº 01/2023, que contempla Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

O Estado também ofertou serviços de cidadania, como atendimentos do passe legal, das carteirinhas de identificação da Pessoa com Deficiência (CIPCD), e da Pessoa com Transtorno do Espectro autista (Ciptea). Foram entregues 80 carteiras solicitadas anteriormente no município. Também foram emitidas declarações de hipossuficiência para a emissão gratuita da 2ª via do registro de nascimento (RCN), o Pronto Atendimento Virtual da Receita Federal para emissão do CPF, e orientação de cadastro para o Idoso Empreendedor.

*Com informações da assessoria

*Fotos*: Diego Peres, Arthur Castro e Antônio Lima/ Secom