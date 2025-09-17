A notícia que atravessa o Brasil!

Em Lábrea, Polícia Militar do Amazonas captura foragido da Justiça

Homem de 29 anos foi detido após denúncia anônima no bairro da Fonte

Por michael

17/09/2025 às 15:04

foragido da Justiça

Em Lábrea, Polícia Militar do Amazonas captura foragido da Justiça – Foto: PMAM

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), prendeu na manhã desta quarta-feira (17) um homem de 29 anos que estava foragido da Justiça. A captura ocorreu em Lábrea, município localizado a 702 quilômetros de Manaus.

Denúncia levou à localização do suspeito

Por volta das 8h, a equipe policial recebeu denúncia, via linha direta, apontando que o foragido estaria na rua 24 de Agosto, no bairro da Fonte. Ao consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os agentes confirmaram que o homem possuía mandado de prisão em aberto.

Prisão e encaminhamento à delegacia

Os policiais foram ao endereço informado, localizaram o suspeito e realizaram a prisão sem incidentes. Em seguida, ele foi conduzido à 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea, onde permanece à disposição da Justiça.

População pode ajudar com denúncias

A Polícia Militar do Amazonas reforça que denúncias anônimas são fundamentais para a captura de criminosos e orienta que qualquer informação sobre atividades ilícitas seja repassada pelos telefones 181 ou 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

