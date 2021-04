Em live nas redes sociais, Wilson Lima destaca articulação para apoio federal no combate à Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima fez um balanço, na noite desta quinta-feira (22/04), das reuniões que teve hoje, em Brasília (DF), com os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Na pauta, a apresentação do plano de contingência para uma eventual terceira onda da pandemia da Covid-19 e a solicitação de ajuda federal ao Amazonas.

“A nossa preocupação principalmente é com relação aos insumos, ao oxigênio e kit intubação, que têm sido agora um problema no restante do país”, disse o governador durante a transmissão.

Wilson Lima explicou que o Estado se antecipa em relação a uma possível subida repentina de casos da doença.

“Todos nós sabemos o quanto é difícil a logística para chegar uma carga no Amazonas. Vem de balsa. Isso demora muito. Então, é importante que nos antecipemos”, disse o governador, ao destacar que o apoio do Governo Federal é fundamental para vencer os desafios logísticos decorrentes da posição geográfica do Amazonas.

Wilson Lima ressaltou o planejamento do Estado para implantação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no interior do Amazonas, plano que também foi apresentado ao ministro Queiroga.

Relações Exteriores – Ainda durante a live, Wilson Lima disse que foi recebido no Itamaraty pelo chanceler Carlos França e solicitou auxílio para a compra de insumos.

“Quero também registrar a ida até o ministro das Relações Exteriores, pedindo ajuda para que nos dê o suporte necessário para essa relação com outros países que fazem fronteira com o Estado do Amazonas”, disse.

