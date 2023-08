Em Manacapuru, crianças com menos de 7 anos não poderão ver as apresentações do 25º Festival de Cirandas

Crianças com menos de 7 anos não poderão assistir às apresentações do 25º Festival de Cirandas de Manacapuru. A decisão foi tomada pela 2ª Vara da Comarca de Manacapuru, por meio da Portaria 005/2023, datada de 24 de agosto. Cabe ao Governo do Amazonas orientar os pais e responsáveis, por intermédio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e estabelecer um limite de área, através da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

O evento ocorrerá de 1º a 3 de setembro, no Parque do Ingá, conhecido como “Cirandódromo”, em Manacapuru, a cerca de 68 quilômetros de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Crianças com até 7 anos incompletos poderão participar do evento somente no perímetro próximo ao Parque Ingá, até as 23h30, horário estabelecido pela SSP-AM.

Já crianças de 7 a 14 anos incompletos podem permanecer na arena e nas áreas próximas ao Parque até a meia-noite, desde que estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais.

De acordo com a Portaria, adolescentes a partir de 14 anos completos podem permanecer na arena e na área próxima ao parque após a meia-noite, desde que estejam acompanhados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhantes

Para acompanhar uma criança ou adolescente, são considerados responsáveis: pai, mãe, tutor ou guardião; familiares de até o 3º grau, maiores de 18 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pessoas maiores de 18 anos que desejarem acompanhar crianças ou adolescentes no evento devem apresentar um documento com reconhecimento em cartório que contenha a autorização do pai ou responsável, além de seus próprios documentos com foto e os da criança.

Os participantes devem solicitar as credenciais de identificação do menor e do responsável, que serão emitidas pelos coordenadores do festival. A Sejusc estará presente no evento para garantir a segurança de crianças e adolescentes do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST