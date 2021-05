Em Manacapuru, diretor de escola é afastado após barrar vereador sem máscara na unidade de ensino

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O diretor da Escola Zoraida Ribeiro Alexandre, Jackson Azevedo de Souza, foi afastado do cargo após cobrar do vereador Gerson D’Angelo, primo do prefeito Beto D’Angelo (Republicanos), o uso de máscara nas dependências da unidade de ensino, na terça-feira (25), no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

O auditório da escola está sendo utilizado para sessões plenárias há 15 dias, já que a Câmara Municipal da cidade foi alagada pela cheia do Rio Negro.

Segundo informações, o caso aconteceu por volta das 7h45, quando o parlamentar tentava entrar no espaço, e foi abordado por um dos porteiros, que pediu a Dangelo que utilizasse uma máscara. Testemunhas contam que o vereador se recusou a pôr o equipamento de proteção, mesmo com a insistência do servidor da escola, momento em que o diretor do colégio viu de longe a confusão e interviu.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao auditório, antes de começar a sessão do legislativo, pedindo esclarecimentos sobre o porquê do vereador se recusar a usar máscara e desacatar o funcionário público, mas o presidente da Casa teria pedido para que os PMs se retirassem do local.

Após a discussão, o vereador Gerson Dangelo conseguiu entrar na escola para participar da sessão da Câmara Municipal de Manacapuru. Sem máscara, ele se utilizou do plenário para pedir a exoneração do diretor da escola. O vídeo da sessão estava disponível no Facebook da Câmara, mas foi retirado do ar após repercussão do acontecido.