Em Manacapuru, posto flutuante é fechado por falta de licença e uso de CNPJ de outra empresa

Redação AM POST

Um posto flutuante em Manacapuru, região metropolitana de Manaus, foi interditado durante ação conjunta do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Instituto Estadual de Pesos e Medidas (Ipem-AM), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nesta sexta-feira (19/03). O fechamento do local ocorreu por falta de licença concedida pelo órgão nacional e uso do CNPJ de outra empresa.

A ação conjunta seguiu a programação iniciada na segunda-feira (15/03), no Dia Mundial do Consumidor. Além do posto interditado, outro foi notificado pelo Ipem, por vazamento no bloco medidor da bomba de combustível.

“Esse posto só poderá voltar a funcionar depois que uma empresa credenciada pelo Ipem realizar a manutenção”, informou o chefe da fiscalização do Ipem-AM, Adriano Cardoso.

O Procon-AM continuou com as notificações, relacionadas ao valor dos combustíveis, e solicitou aos postos visitados as notas fiscais dos últimos três meses, para análise dos preços de compra e venda. Manacapuru é o segundo município da região metropolitana de Manaus visitado pelo órgão nesta semana e, segundo o diretor-presidente Jalil Fraxe, a expectativa é que postos de outras cidades do Amazonas sejam fiscalizados.

Caso o consumidor desconfie de possíveis irregularidades em relação à quantidade inferior de combustível, o mesmo deve entrar em contato com a Ouvidoria do IPEM-AM pelo número: 0800 092 2020, (segunda a sexta-feira, das 8h às 14h), e-mail: ouvidoriaipem@ipem.am.gov.br ou pelo Fale Conosco no endereço: www.ipem.am.gov.br.

O Procon-AM está disponível no duvidasprocon@procon.am.gov.br, fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br e nos telefones 3215-4015 e 0800 092 1512.