Em Manacapuru, Wilson Lima inaugura nova iluminação pública a Led e faz entregas para reforçar setor primário e social

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (09/05), o novo sistema de iluminação pública de LED em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) e reforçou os setores social e primário do município com fomento a instituições sociais e aquisição e entregas de alimentos adquiridos da agricultura familiar. As entregas somam investimentos de R$ 13,3 milhões.

“Estamos vindo aqui para fazer algumas entregas, inauguramos hoje a iluminação pública que são 4,1 mil pontos, toda a led, que ilumina mais e gera pelo menos 40% de economia em energia elétrica”, destacou o governador. “Enfim, a gente está fazendo uma série de ações que são importantes para Manacapuru e que assistem principalmente aquelas pessoas mais necessitadas“, completou Wilson Lima.

PUBLICIDADE

Também estiveram com o governador o deputado estadual Cristiano D’Angelo; a vice-prefeita de Manacapuru, Valcileia Flores; o prefeito de Novo Airão, Frederico Junior; o presidente da câmara de Manacapuru, vereador Tchuco Benício; e secretários do Governo do Amazonas.

A sede do município recebeu 4.166 pontos de LED pelo Programa Ilumina+ Amazonas, com investimento de R$ 9,3 milhões. Executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o programa está modernizando o sistema de iluminação pública do interior do Estado. Já foram alcançados 40 municípios e 62 comunidades rurais e indígenas, onde foram implantados 70.670 pontos de LED.

Fomentos e cidadania

PUBLICIDADE

O governador Wilson Lima, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), entregou fomentos e equipamentos que somam R$ 3,2 milhões para 16 entidades do setor primário de Manacapuru, o que auxiliar no aumento da produtividade, aperfeiçoamento no escoamento, mecanizar o plantio e colheita e tornar os processos mais sustentáveis.

Entre as entregas estão placas solares, câmara frigorífica, caminhão baú, tratores, implementos agrícolas, triciclos, carro utilitário, roçadeiras e tratoritos. As entregas feitas pelos editais de chamamento público do FPS beneficiam mais de 10,3 mil pessoas direta e indiretamente.

PUBLICIDADE

“Hoje, para nós, é um dia muito importante para a minha comunidade, porque a gente está recebendo R$ 230 mil em implementos agrícolas para a agricultura familiar. Dentro da nossa comunidade isso vai nos ajudar bastante, porque vai facilitar a mão de obra, o desenvolvimento da plantação, da colheita, porque nós tínhamos muitas dificuldades”, disse Iane Alves, 56, presidente da comunidade São João que existe há 11 anos, onde moram 131 famílias.

O governador também levou ao município ações itinerantes de cidadania, por meio da Secretaria do Estado de Justiça, de Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Foram entregues oito carteirinhas de Passe Legal, 17 carteirinhas de identificação da Pessoa com Deficiência (CIPCD) e 21 da Pessoa com Transtorno do Espectro autista (Ciptea). Além disso, três instituições da cidade receberam um total de 750 cestas de alimentos.

PUBLICIDADE

Produção rural

Por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), o governador entregou 1,2 mil mudas de citros e de café, e realizou a compra de mais de quatro toneladas de alimentos da agricultura familiar, adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, executado pelo Estado. Os alimentos serão destinados à Cooperativa Mista Agropecuárias de Manacapuru (Comapem), para atender famílias em vulnerabilidade social e nutricional.

O governador também entregou à produtores rurais 593 documentos referentes ao setor primário, incluindo Cartões do Produtor Primário (CPP) e Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF), emitidos e renovados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), além de R$ 84,4 mil em crédito rural para custeio e investimentos em pesca e horticultura, por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).

Também por meio da Afeam, o governador concedeu a 68 produtores rurais o benefício do perdão total ou parcial de dívidas, totalizando R$ 1,1 milhão, como medida de estímulo e fortalecimento aos que foram afetados pela estiagem de 2023.

Por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), o governador realizou a assinatura de contratos do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), beneficiando 27 produtores rurais, com cerca de R$ 719,3 mil. O programa é executado pela ADS, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, que visa atender estudantes com alimentos de qualidade. Também foram entregues dois aeradores, equipamento que oxigena a água.

Outras agendas

Ainda em Manacapuru, ao lado do procurador-geral de Justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, o governador Wilson Lima participou da entrega da nova sede do Ministério Público do Amazonas (MPAM). A estrutura é a maior sede da promotoria de Justiça no interior do Amazonas. A nova instalação recebe o nome de Giovanni Figliuolo, ex-procurador de justiça, e possui um ambiente mais amplo e acessível.

Wilson Lima também recebeu, na Câmara Municipal de Manacapuru, o Título de Cidadão da cidade. A proposta é do vereador Wanderley Soares Barroso e considera os relevantes serviços prestados pelo governador do Amazonas ao município, conhecido como a princesinha do Solimões.

“Me sinto muito honrado com essa deferência da câmara de vereadores, que representa o povo e isso me aumenta mais ainda a responsabilidade, sendo agora manacapuruense, em continuar trabalhando cada vez mais para trazer melhores condições de vida para quem mora aqui”, concluiu o governador.

*Com informações da assessoria