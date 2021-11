Em Manaus, aluno cria cartaz falso associando professor à procurado da justiça

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em Manaus, um professor de história da rede pública de ensino, de 49 anos, procurou a Delegacia Especializada em Repressão à Crimes Cibernéticos (Dercc), para denunciar que sua imagem está sendo veiculada no WhatsApp, indevidamente como foragido da Justiça.

Consta no boletim de ocorrência que a mensagem está circulando no ambiente de trabalho do professor, o acusando injustamente, dizendo que o mesmo age no momento em que, supostamente, aborda o proprietário do imóvel e pede um copo com água. O professor acredita que a notícias falsas tenha partido de um de seus alunos.

A publicação começou a circular no sábado (13), por volta das 8h, e, na postagem é oferecida uma recompensa de R$ 2 mil para quem informar a localização do autor, que está classificado como “Canalha”.

O delegado Reinaldo Figueira, titular da Dercc, informou que as investigações em torno do caso já foram iniciadas, e as diligências para identificar o autor estão em andamento.