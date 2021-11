Em Manaus, Audiência Pública discute regularização de flutuantes na orla do Tarumã

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na manhã desta sexta-feira (19) acontecerá a audiência pública com o tema “A regularização dos flutuantes na orla do Tarumã”, a partir das 9h, no auditório Zany Reis da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a reunião contará com representantes de órgãos ambientais estaduais e municipais, além do Sindicato das Indústrias de Construção Naval (Sindnaval) e da Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã-Açu (Afluta).

A audiência tem como finalidade tratar sobre os problemas que o crescimento de flutuantes, tanto para recreação quando para moradia, pode resultar em poluição nos rios.”A função dessa audiência é encontrar o equilíbrio disso tudo”, explicou o vereador Caio André.

“A chegada desses flutuantes se agravou pela falta de uma legislação a ser seguida. Então, acredito que nós precisamos construir, de alguma forma, essa legislação e a audiência deverá ser uma ferramenta para iniciar isso. Creio que uma lei feita e colocada em prática, teremos a partir de então, a exploração de uma atividade econômica organizada e sustentável”, afirmou o presidente da Afluta, Lucio Bezerra.