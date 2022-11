Em Manaus: Governo do Amazonas começa a vacinar bebês com comorbidades contra a Covid-19

Redação AM POST

O Governo do Amazonas iniciou nesta sexta-feira (18/11), pela capital, a campanha de vacinação contra a Covid-19 para bebês com idade entre 6 meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias). Nessa primeira etapa, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), responsável pela campanha de imunização na cidade começará a vacinar crianças dessa faixa etária que tenham comorbidades, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Os demais municípios do interior do estado realizarão a campanha de vacinação a partir de um calendário definido pelas secretarias municipais de saúde.

O estado recebeu 28 mil doses de vacina contra a Covid-19 da Pfizer pediátrica destinada ao público infantil. A meta desta etapa da campanha de vacinação é alcançar 8.400 crianças, o que corresponde a 90% de crianças que têm entre 6 meses a menores de 3 anos, conforme a disponibilidade do imunizante.

As doses chegaram na quarta-feira (10/11) e, no mesmo dia, passaram a ser distribuídas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

De acordo com a titular da FVS-RCP, Tatyana Amorim, 18 municípios já retiraram as doses das vacinas até quinta-feira (17/11). “Essa é uma nova fase de vacinação e chamamos todos os pais e responsáveis desses bebês para receber o imunizante. Sempre lembramos que a vacina é a principal estratégia para evitar o agravamento dos casos de Covid-19”, ressalta.

Adesão à vacina

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus, agora com crianças de 6 meses a 2 anos de idade, e reforça a importância da adesão das famílias à vacina.

“A Prefeitura tem trabalhado sem descanso para garantir o acesso da população ao imunizante e, usando estratégias diferenciadas e adequadas a cada fase da campanha, conseguiu chegar a quase cinco milhões de doses já aplicadas. No entanto, sabemos que o esforço é permanente. Por isso, nesta nova etapa, reforçamos o convite aos pais para que levem seus filhos para vacinar”, afirmou a secretária.

As secretarias municipais de saúde receberam as orientações para aplicação das vacinas a partir da Nota Informativa Nº 039/2022, emitida pela SES-AM em conjunto com a FVS-RCP e disponível em: https://bit.ly/3ULsWvO.

Para comprovação das comorbidades no momento da vacinação, poderá ser utilizado o cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS), atestando que é feito o acompanhamento da referida condição de saúde, a exemplo dos programas de acompanhamento de diabéticos.

Aqueles que não estiverem cadastrados na Atenção Básica, a comprovação também poderá ser feita com laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivos ou CID da doença ou condição de saúde, CPF ou CNS do usuário, assinado e carimbado, em versão original.

Imunizante e esquema vacinal

O imunizante utilizado para a vacinação de bebês de 6 meses a menores de 3 anos é o da Pfizer pediátrica da tampa de cor vermelho escuro, específico para esse grupo etário.

O esquema primário desse público é composto de três doses: duas doses iniciais (D1 e D2), que devem ser administradas com quatro semanas de intervalo; seguidas por uma terceira dose (D3), oito semanas após a aplicação da segunda dose.

A vacinação contra a Covid-19 pode ocorrer simultaneamente com os demais imunizantes do calendário vacinal, conforme orientação do Ministério da Saúde. O uso da vacina para esta faixa etária foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em setembro.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, o que inclui a prevenção de doenças imunopreveníveis por meio da Gerência de Imunização (GEIM), responsável pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) no Amazonas.

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.