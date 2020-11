Em Manaus, PF cumpre mandados contra esquema de corrupção dentro da secretaria de saúde

Redação AM POST

Nova fase da Operação Sangria deflagrada na manhã desta segunda-feira (30), pela Polícia Federal, cumpre mandados de busca e apreensão na Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES), antiga Susam, e em condomínios de luxo em Manaus.

A ação da PF junto com servidores da Controladoria Geral da União (CGU) é contra participantes de um esquema de corrupção que funciona dentro dos órgãos públicos do governo do Amazonas.

De acordo com a polícia, os alvos supostamente teriam envolvimento com o desvio de verba pública da saúde no Estado e a Controladoria Geral da União (CGU) acompanha o desdobramento da ação.

A lista com os nomes dos alvos ainda não foi divulgada.