Em Manaus, PGR Augusto Aras se reúne com governador Wilson Lima para falar sobre segurança pública na região do Solimões

Segurança Pública foi a pauta da reunião entre o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, na tarde desta segunda-feira (20/06), em Manaus. O encontro ocorreu no Aeroporto de Ponta Pelada, na zona sul de Manaus, e contou com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur.

Na ocasião, Lima reafirmou o compromisso da sua gestão com a Segurança Pública e destacou investimentos realizados pelo governo estadual, sobretudo no combate ao tráfico de drogas nos últimos anos. O destaque é para a Base Fluvial Arpão, implantada para sufocar o tráfico de drogas no Rio Solimões.

Inaugurada em agosto de 2020, nas proximidades de Coari, a Base Fluvial atende à região do Médio Solimões e está em operação permanente no combate ao tráfico naquela, que foi a principal, rota utilizada pelos narcotraficantes para transportar os ilícitos pelos rios amazonenses. Os trabalhos contam com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Desde a sua criação, a base policial integrada apreendeu mais de 13,6 toneladas de drogas e retirou mais de 690 armas de fogo de circulação.

A reunião com Augusto Aras ocorreu um dia após o procurador-geral visitar a cidade de Atalaia do Norte, para acompanhar os desdobramentos da operação que elucidou o homicídio e ocultação de cadáver do indigenista Bruno Pereira e do jornalista estrangeiro Dom Phillips.

Desde a notificação do crime, as forças de segurança pública do Amazonas enviaram reforços para a região para o trabalho de buscas e investigações. A operação envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Três envolvidos no crime já estão presos, os vestígios humanos das duas vítimas foram localizados e as investigações seguem em curso, dentro da força-tarefa com os órgãos federais.

Wilson Lima e Augusto Aras falaram da necessidade de ampliar a capacidade operacional naquela região. E o governador determinou ampliação do efetivo de policiais militares na cidade de Atalaia do Norte, em consonância ao entendimento do PGR.

“Eu acabei de me reunir com o secretário de Segurança e a gente já começa a montar uma estratégia. E vamos continuar discutindo com o Governo Federal quais outras iniciativas a gente vai montar para garantir a tranquilidade de quem mora naquela região”, destacou o governador.