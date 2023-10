Em Manaus, Temporada de Cruzeiros 2023/2024 vai receber mais de 25 mil turistas em 19 navios internacionais

Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), vai receber mais de 25 mil turistas em 19 navios cruzeiros que passarão pela cidade, a partir do dia 24 de outubro.

Com o objetivo de organizar a Temporada de Cruzeiros 2023/2024, a Manauscult realizou, na terça-feira, 3/10, uma reunião de alinhamento entre os órgãos e entidades envolvidas na operação para tratar detalhes do receptivo, que vai desde a segurança dos cruzeiristas pelos rios do território amazonense até a circulação deles pela infraestrutura turística da cidade.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, lembra que na temporada de cruzeiros 2022/2023, Manaus recebeu 17 navios e o fluxo de aproximadamente 18 mil turistas, o que possibilitou um incremento de R$ 101 milhões na economia local, além de um novo fôlego para o setor, prova disso é que Manaus entrou na lista mundial dos melhores destinos turísticos de 2023 da revista norte-americana The New York Times.

“Hoje, discutimos pontos importantes para o aperfeiçoamento dos receptivos não apenas na cidade, mas em todo o estado. Manaus é a porta de entrada para quem busca experiências com nossa ancestralidade cultural, gastronomia e passeios por nossos atrativos naturais, como o encontro das águas, por exemplo, além dos parques de preservação e áreas de pesca esportiva. Daí a importância desse alinhamento com todos os entes envolvidos na operação”, destaca Cardoso.

Diferente da última onde os navios ficavam fundeados em frente à cidade, nesta temporada a expectativa é que até o final do mês de outubro, o Porto de Manaus receba certificação da Marinha do Brasil autorizando a atracação de navios gigantes que possuem, em média, 365 metros de comprimento (tamanho de três campos de futebol) e capacidade para 7,6 mil passageiros.

Participação

A reunião de alinhamento contou com a participação do presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Ian Ribeiro, e do secretário da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Eduardo Lucas. Além de representantes do Porto de Manaus, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), e da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).

Seca no Amazonas

A seca dos rios na região amazônica está impactando significativamente as viagens de barco no Amazonas, tornando-as mais longas e complexas.

A Portaria Nº 158/CFAOC, publicada pela Marinha do Brasil no dia 18 de agosto, determinou que os trechos mais propícios a ocorrências de encalhamento durante a seca incluem somente a passagem do Tabocal e foz do Enseada, nos rios Madeira, Solimões, Amazonas e a foz do Purus.

Para esses trechos, a Marinha determinou que a navegação pelos pontos críticos mencionados deve ocorrer apenas durante o período diurno, quando a profundidade local atingir um valor igual ou inferior a 1,5 vezes o calado do navio. As medidas buscam minimizar os riscos de acidentes e outras ocorrências.

Monitoramento hidrometeorológico

A Marinha do Brasil, juntamente com o Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), o Sistema de Alerta Hidrológico do Amazonas (SAH Amazonas), e a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA), monitoram, diariamente, as estações fluviométricas dos rios Solimões, Negro, Madeira, Amazonas e Purus. O calendário desta temporada de cruzeiros poderá sofrer alteração em caso de recessão acentuada do rio Amazonas, porta de entrada dos navios cruzeiros, que vêm de Macapá (AP).

Os dados básicos de monitoramento podem ser conferidos em http://www.sgb.gov.br/sace/amazonas, assim como os boletins enviados até o presente momento.

Redação AM POST