Em março, Governo do Amazonas já realizou emissão de mais de 1,1 mil RGs em ações no interior

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Durante este mês de março, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), já emitiu mais de 1,1 mil documentos do Registro Geral (RG) em ações de cidadania nos municípios de Autazes, Boa Vista do Ramos e no Distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba. As foram coordenadas pela Secretaria Executiva de Cidadania (Secid) da Sejusc.

Continua depois da Publicidade

Ao todo, foram emitidas 1.141 unidades de RGs, entre 1ª e 2ª vias, nas três localidades. As ações iniciaram no dia 3 de março, em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus) com 800 RGs emitidos. No dia 5, no Cacau Pirêra, em Iranduba (distante 27 quilômetros da capital), foram 136 documentos, e no dia 12, em Boa Vista do Ramos, 205 RGs foram emitidos.

Conforme a secretária titular da Sejusc, Mirtes Sales, o Governo do Estado entende a necessidade de quem reside nesses municípios. Por isso, as ações contam com a estrutura de atendimento oferecidos pelas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) na capital, reforçando o compromisso com todo o estado, de modo a melhor atender à população amazonense.

“Nossas ações no interior visam levar a mesma estrutura presente na capital, com profissionais capacitados, justamente por conhecer as dificuldades da população. E a inauguração do serviço de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) em Tefé mostra a determinação do governador Wilson Lima em levar a ampliação desses serviços básicos e necessários para o interior”, disse a gestora.

Continua depois da Publicidade

As ações devem seguir até o fim de março. Os próximos municípios que vão receber o serviço são Rio Preto da Eva, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira.

Ampliação – Visando ampliar os serviços de cidadania no Amazonas, o Governo do Estado, por meio da Sejusc, inaugurou uma unidade do PAC em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). O local conta com serviços de emissão de RG, carteira de trabalho, é de órgãos essenciais como Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Continua depois da Publicidade

Moradores dos municípios de Maraã, Alvarães, Fonte Boa, Uarini, Juruá e Japurá devem ser beneficiados com a instalação do serviço no município de Tefé.

PACs – Ao todo, a Sejusc coordena 14 unidades do PAC, sendo nove na capital e cinco em outros municípios: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e em Tefé.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa