Em Maués, deputado Pablo presta contas dos investimentos na Saúde Pública

Redação AM POST

O município de Maués, no interior do Amazonas, recebeu a visita do deputado federal Delegado Pablo, que foi à cidade para prestar contas do mandato parlamentar e acompanhar a aplicação de emendas parlamentares na área da Saúde.

O deputado participou de reuniões e conversou com moradores nas ruas de Maués. Nestes encontros, Pablo buscou informações sobre a Segurança Pública e recebeu dados dos policiais que fazem o patrulhamento da cidade.

Pablo destinou ao município mais de R$ 1,5 milhão para combater a pandemia da Covid e, principalmente, melhorar o atendimento aos pacientes em diversas especialidades médicas.

Com os recursos liberados pelo deputado, o município investiu na ampliação de leitos de UTI, aquisição de aparelhos de raio-x e tomógrafo e na compra de medicamentos que foram distribuídos gratuitamente aos pacientes.

As emendas parlamentares foram usadas também na aquisição de testes de Covid, tanques de oxigênio, camas e macas hospitalares e na compra de equipamentos de proteção para médicos e enfermeiros.

Ao lado do prefeito de Maués, Júnior Leite, Pablo percorreu a cidade para conhecer as principais necessidades do município. O objetivo é encontrar soluções para os problemas e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

“Fico satisfeito em contribuir com a Saúde Pública de Maués e buscar soluções para as necessidades do município”, afirmou o deputado. “Toda vez que venho a Maués, sinto-me em casa por causa do carinho e receptividade desse povo”, concluiu Pablo.