Em meio à seca na Amazônia, 110 botos são achados mortos no Lago Tefé (AM)

Amazonas – As altas temperaturas e a estiagem na Amazônia têm impactado profundamente os habitantes da região, incluindo uma das espécies mais emblemáticas, o boto-cor-de-rosa. Nas últimas semanas, a equipe do Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos Amazônicos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá registrou a morte de pelo menos 110 botos-cor-de-rosa e tucuxis, uma outra espécie de golfinho de água doce, no Lago Tefé, no estado do Amazonas.

A causa das mortes ainda não foi determinada, mas os especialistas estão investigando a situação. Esses óbitos ocorrem em meio a uma estiagem severa na região, que também causou a mortandade de peixes no lago, afetando a cadeia alimentar desses mamíferos aquáticos.

O boto-cor-de-rosa e o tucuxi são espécies icônicas da Amazônia e desempenham um papel fundamental no ecossistema da região. Esses eventos trágicos ressaltam a importância da preservação do meio ambiente e do monitoramento contínuo da saúde da fauna amazônica em face das mudanças climáticas e das condições climáticas extremas.

As autoridades locais, juntamente com organizações de conservação ambiental, estão unindo esforços para entender as causas dessas mortes e tomar medidas para proteger esses animais preciosos e o ecossistema único em que habitam. A situação serve como um lembrete da necessidade urgente de ações para mitigar os impactos das mudanças climáticas e proteger a biodiversidade da Amazônia.