Em nota, TJAM se manifesta sobre ataque de hacker no site do órgão

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) se manifestou nesta sexta-feira (19) após circular notícias que o site do órgão havia sofrido um ataque de hacker nesta madrugada. De acordo com informações, o perfil @mrtn3lli no Twitter teria hackeado a página e chegou a publicar um print mostrando o endereço inacessível.

Em nota, o TJAM informou que ocorreu um incidente de segurança, mas que o ocorrido ‘limitou-se ao ambiente computacional do sistema de “Alvará Eletrônico”, sem acesso a nenhuma informação armazenada ou vazamento de informações’.

Leia nota:

A Comissão de Gestão de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), após intensiva análise do incidente de segurança ocorrido na data de hoje, dia 19/11/2021, informa que o ocorrido limitou-se ao ambiente computacional do sistema de “Alvará Eletrônico”, sem acesso a nenhuma informação armazenada no mesmo, portanto, SEM ACESSO OU VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES DE QUALQUER TIPO. E reitera que a ocorrência não se estendeu aos demais ambientes informatizados do TJAM.

A Comissão salienta que a área de Tecnologia da Informação do TJAM, diuturnamente envida esforços visando a prevenção de tais incidentes, contudo, a dinamicidade da evolução tecnológica requer que as organizações mantenham vigilância e aperfeiçoamento contínuos de seus recursos de segurança digital.

Por fim, a Comissão de Gestão de Tecnologia da Informação ressalta que o sistema de Alvará permanecerá em atualização até o dia 23/11/2021.