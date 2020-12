Em Novo Airão, Wilson Lima anuncia novos investimentos em infraestrutura no município

Redação AM POST

Em evento de inauguração da praça municipal Luiz Jorge Silva, em Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), neste sábado (19/12), o governador Wilson Lima anunciou para 2021 a construção do Portal de Entrada do município, uma ciclovia, quadra poliesportiva e a praça do campo do Pinheiral na cidade.

Continua depois da Publicidade

“Estamos encerrando mais um ano de investimentos aqui no município de Novo Airão, que é referência da região, sobretudo para a atividade turística, e por isso estamos investindo em infraestrutura, recuperação do sistema viário, investimentos no setor primário. Encerramos 2020 de maneira muito positiva, entregando mais um presente para os moradores de Novo Airão”, declarou o governador, que também fez a entrega de um caminhão-baú, quatro patrulhas agrícolas e veículos para a área de assistência social do município.

A praça municipal inaugurada conta com internet gratuita para a população, por meio do “Amazônia Conectada”, programa que visa levar internet à região amazônica por meio de redes de fibras óticas subfluviais pelos rios da Amazônia. A obra é fruto de um convênio firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura, e proporciona lazer às famílias, contribuindo também para o turismo do município.

A revitalização da praça e o acesso à internet fazem parte dos compromissos assumidos pelo governador Wilson Lima no município, que também conta com investimentos do Governo do Estado nas áreas da saúde, educação e infraestrutura.

Continua depois da Publicidade

“Vou continuar visitando os municípios e sempre farei entregas de investimentos. Nós começamos a fazer planos dos investimentos em infraestrutura para os municípios do interior. Nossa prioridade tem sido o sistema viário, uma necessidade de todos os municípios, que têm uma dificuldade muito grande de pavimentação das ruas. Nos meses de fevereiro e março de 2021 já podemos começar os processos licitatórios, e a partir dos primeiros dias de verão vamos poder iniciar as obras”, enfatizou o governador.

Serviços – A praça do município estava sem reforma há mais de 30 anos. Os serviços realizados foram de restauração dos diversos monumentos da praça: o Dinossauro, a Cobra Grande e o Chafariz dos Botos; a construção de quatro quiosques, compostos por duas lanchonetes e três banheiros destinados ao público masculino, feminino e pessoas com deficiência (PcD); um anfiteatro coberto, com arquibancada, palco; e uma área de lazer para adultos e crianças, com academia ao ar livre e playground.

Continua depois da Publicidade

Investimentos – Em dois anos de sua gestão, o governador Wilson Lima concretizou importantes investimentos, como a conclusão das obras do sistema viário, que contou com a realização de serviços de terraplenagem e recapeamento em 69 ruas, além da implantação de meio-fio e sarjeta em 10,6 quilômetros de ruas. O investimento foi de R$ 7.055.314,83.

Neste ano, Novo Airão também foi beneficiado com a inauguração da Escola Municipal Olavo Bilac e da Creche Municipal João Gabriel Silva Melgueiro, resultados da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) inaugurou, ainda, a Casa de Parto Tereza de Jesus da Silva, a primeira a entrar em funcionamento no interior, viabilizada com recursos do Estado.

Continua depois da Publicidade

‘Amazônia Conectada’ – Além da praça, o município conta com internet do programa “Amazônia Conectada” em três escolas estaduais, no hospital geral, no Batalhão da Polícia Militar e no órgão da prefeitura. A segunda etapa de implantação do programa na cidade será por meio dos provedores de internet locais que irão comercializar para a população com preço acessível.

O “Amazônia Conectada” é um programa do Governo Federal que já está funcionando na Infovia do Rio Negro, saindo de Manaus e interligando Novo Airão, o Distrito de Moura (Barcelos) e a sede do município de Barcelos.

* Com informações da assessoria de imprensa