Em Novo Aripuanã, Wilson ressalta obras de infraestrutura e projeto do novo aeroporto da cidade

Redação AM POST*

Governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima foi recebido, nesta sexta-feira, 2 de setembro, pela população de Novo Aripuanã, na calha do Madeira (a 227 quilômetros de Manaus).

Depois de realizar carreata e caminhada, Wilson participou de comício ao lado do prefeito de Novo Aripuanã, Jocione Souza, e destacou que tem investido em melhorias na infraestrutura da cidade e da rodovia estadual AM-174.

“A gente está com um convênio para a construção de calçada, sarjeta e meio-fio aqui no município. Nós já recuperamos as quatro principais pontes da AM-174. E aqui eu quero assumir um compromisso com vocês: a gente vai recuperar toda a AM-174, para tornar esse trecho trafegável”, afirmou Wilson.

O governador também assumiu o compromisso com melhorias no aeroporto da cidade. “Eu já tenho o projeto pronto aqui do aeroporto de Novo Aripuanã. Eu fiz questão de vir hoje e pousar lá, para entender a dificuldade. Nós vamos resolver o problema do aeroporto”, enfatizou.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), foi orçado em R$ 13,2 milhões e contempla ampliação e pavimentação de pista de pouso e decolagem, pista de taxiamento de aeronaves, pátio de estacionamento de aeronaves, construção do terminal de passageiros e da cerca operacional.



Wilson recebeu o apoio do prefeito e da população de Novo Aripuanã.

“Agora é a hora de marchar em uma nova etapa e por isso, meus irmãos, eu tomei essa decisão de te apoiar, governador. Eu fui à rádio e o povo queria ouvir isso, porque muitos estavam com dúvida, mas agora é real: nós somos 44”, disse o prefeito Jocione Souza.

“O governador Wilson Lima tem feito muitos benefícios para essa cidade em relação à saúde, tem feito um movimento muito grande também em relação à construção das escolas. A população de Novo Aripuanã agradece, isso traz um grande apoio para essa cidade. Ele vai fazer muito mais se ele continuar”, afirmou a nutricionista Socorro Almeida, 58, moradora de Novo Aripuanã.

Wilson repassou R$ 19 milhões para investimentos na saúde. Foram R$ 5 milhões somente por meio do Fundo de Turismo, Infraestrutura e Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI).

O recurso ajudou a custear a folha de pagamento, materiais, equipamentos, medicamentos e insumos para o hospital, além de remoções aéreas. O investimento contemplou, ainda, a aquisição de raio-x; monitor multiparamétrico; aparelho de ultrassonografia e digitalizador de imagens de exames, entre outros, para a unidades hospitalar de Novo Aripuanã.

*Com informações da Assessoria de Imprensa