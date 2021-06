Em Parintins, Caprichoso e Garantido apresentam live direto da arena do Bumbódromo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Pelo segundo ano consecutivo, no último sábado de junho, Caprichoso e Garantido levarão para o Bumbódromo uma apresentação mais intimista para manter a tradição do Festival Folclórico de Parintins, adiado novamente em 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Sem a presença de público, os bumbás entrarão na arena no dia 26, a partir das 20h30, para a live que será transmitida pela TV A Crítica, no canal 4 da TV aberta.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e da Coca-Cola Brasil, que tem contribuído com os eventos culturais do Estado, a ação tem o objetivo de gerar renda para trabalhadores envolvidos no evento, principal propulsor econômico da cidade.

Por determinação do governador Wilson Lima, a Secretaria de Cultura tem desenvolvido ações para que as famílias parintinenses que dependem do Festival não fiquem desassistidas. As ações na área cultural complementam outros investimentos do Governo do Amazonas, como o Auxílio Estadual, no valor de R$ 600 em três parcelas; o Auxílio Enchente, de R$ 300; e o crédito emergencial a empreendedores afetados pela pandemia e cheia dos rios.

Segundo o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, com a apresentação dos bumbás, mais de 700 famílias serão alcançadas financeiramente, uma vez que a atividade contempla uma série de trabalhadores da cadeia produtiva da cultura e economia criativa, além de movimentar a economia local.

“A Secretaria segue em conversa com representantes das manifestações culturais que tiveram as atividades suspensas para ajudá-los em diferentes frentes, dentro das possibilidades e da forma como é permitido no momento de pandemia. Começamos a executar essa proposta a partir de Parintins, seguindo o modelo do ano passado, quando foi realizada uma live no fim de semana que seria o festival”, afirma o secretário.

O apoio aos artistas contemplará também a realização de oficinas culturais, em parceria com as agremiações Caprichoso e Garantido. “Os festivais são importantes para o interior do Amazonas, para economia desses lugares, para que possam se manter ao longo do ano, sem contar com a questão sentimental voltada para esses eventos”, destaca Marcos Apolo.

Latinhas temáticas – Como parte da ação de apoio aos artistas locais e em alusão à magia do Festival, serão lançadas latinhas temáticas do Guaraná Tuchaua Champ. A renda proveniente da venda dessa edição especial será, em parte, doada aos artistas dos bumbás, por meio de cestas básicas.

O tradicional verde e branco da embalagem do guaraná reverenciará neste ano o Festival Folclórico de Parintins, abrindo espaço para o vermelho do Garantido e o azul do Caprichoso. As latinhas temáticas de 350 ml do guaraná Tuchaua Champ, marca da Coca-Cola Brasil produzida e distribuída pelo Grupo Simões, celebrarão os grandes momentos dos bumbás.

Adquirindo as latas temáticas, o público contribuirá com os artistas, o Festival e a cultura regional. Os recursos arrecadados serão repassados para o Instituto Abílio Pontes, que contemplará, com cestas básicas, mais de 750 famílias em Parintins.

Segurança sanitária – Por determinação do governador Wilson Lima, serão adotadas todas as medidas para garantir a segurança sanitária do evento. A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) fará a testagem para Covid-19 em artistas e corpo técnico que estarão no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo, realizando ainda o monitoramento de casos positivos.

O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Parintins também montarão uma estrutura para evitar aglomeração no entorno do Bumbódromo. Na arena, cada boi terá duas horas de apresentação e o mínimo de pessoas envolvidas. A ordem será Caprichoso e Garantido, definida por meio de um sorteio realizado no dia 7 de junho, no Bumbódromo, com a presença dos presidentes dos bumbás.

Marcos Apolo reforça que a ação, além de seguir os protocolos de segurança, também terá o acompanhamento de órgãos fiscalizadores, para que sejam cumpridas as regras de prevenção ao novo coronavírus. Além da Secretaria de Cultura e FVS-AM, a ação contará com apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

“A realização da live, na data e local tradicionais do evento, vem para manter a essência do Festival Folclórico de Parintins, que teve a 55ª edição em 2019, mas sempre com a preocupação com o principal, a vida”, comenta o titular da Cultura e Economia Criativa. “É importante entender que a pandemia não passou e os cuidados devem ser mantidos, então a melhor opção é acompanhar de casa”.

Esquenta on-line – Para entrar no clima, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa apresenta, nas redes sociais (@culturadoam), o quadro “Minha História de Boi Bumbá”, com participação de jornalistas, torcedores, dançarinos e representantes de Caprichoso e Garantido, sobre os bastidores do festival.

Entre os convidados estão Chris Reis, Keynes Breves, Beto Vital, Rivaldo Pereira e Franco Lira. Os vídeos, de até cinco minutos, são exibidos aos sábados, no Instagram.

* Com informações da assessoria de imprensa