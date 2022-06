Em Parintins, comerciantes são orientados sobre os preços dos produtos para evitar práticas abusivas

Redação AM POST

A equipe do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) já está na Ilha Tupinambarana para o 55º Festival de Parintins, que inicia nesta sexta-feira (24/06), com ações de fiscalização, orientação e conscientização relativas aos direitos do consumidor.

“Estar presente em Parintins é levar cidadania. Os consumidores estão recebendo orientações e vamos continuar as fiscalizações para que as ofertas feitas pelos comerciantes sejam cumpridas”, disse o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Na tarde desta quinta-feira (23/06), os fiscais do Procon-AM estiveram no local onde vai acontecer a tradicional Festa dos Visitantes e lá os comerciantes foram orientados quanto à informação dos preços dos produtos, para evitar práticas abusivas.

Além disso, será distribuído material informativo aos prestadores de serviços. E para quem está em Parintins e quer registrar uma reclamação ou tirar alguma dúvida basta procurar o Procon-AM no Turistódromo, das 09h às 18h.