Em Parintins, Complexo Turístico da Serra da Valéria tem 97% da obra concluída

Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) receberá um novo atrativo de turismo neste mês de junho. Com 97% da obra concluída, o Complexo de Infraestrutura Turística da Serra da Valéria, que será entregue pelo Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), irá impulsionar o ecoturismo na região, proporcionando mais renda e desenvolvimento para a população local.

A obra inclui duas estações para recepção dos turistas e a construção de uma escadaria, com rampa de acesso, para maior comodidade dos visitantes. Além dos turistas que chegam à ilha da magia durante o 56º Festival Folclórico de Parintins (30/06 a 02/07), a infraestrutura turística irá atender os cruzeiros estrangeiros que passam pelo local. Para a temporada 2023/2024 são esperados mais de 30 navios que irão conhecer as belezas de Parintins.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vice-presidente da Amazonastur, Ian Henderson Ribeiro, destaca o potencial para o ecoturismo no município.

“A região da Serra da Valéria é parada da maioria dos cruzeiros internacionais que visitam o Amazonas, além de ser uma região com forte potencial para ecoturismo. Essa obra vai trazer mais dignidade para os moradores, fomentar o turismo local e gerar renda para a população da comunidade”, afirmou Ribeiro.

De acordo com o vice-presidente, a Serra da Valéria atrai turistas o ano todo, principalmente durante a temporada de cruzeiros, que ocorre de novembro a março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serra da Valéria

Um dos pontos mais altos de Parintins, a Serra da Valéria possui 152 metros de altura e oferece uma das vistas mais bonitas da região. O local faz divisa com o estado do Pará e reúne quatro comunidades ribeirinhas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A obra do complexo turístico inclui a construção do embarque e desembarque e mirantes para movimentar o turismo local, com exposição de artesanatos.

Para chegar à Serra da Valéria, o acesso pode ser realizado via fluvial ou terrestre, saindo de Parintins. Quem preferir ir de barco de passeio, o trajeto dura em média três horas, com saída às 12h de Parintins. Para quem desejar chegar mais rápido, a opção é ir de lancha, que são organizadas por excursões e o trajeto dura em média 45 minutos. Durante a seca do rio, que ocorre de fevereiro a novembro, o acesso pode ser realizado pela estrada, via Vila Amazônia, e leva em torno de uma hora de duração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os turistas podem passear de barco para conhecer as comunidades da serra, pescar, observar pássaros e fazer trilhas, que tem no ponto final a vista da divisa dos estados do Amazonas e Pará. Além disso, a Serra da Valéria possui um rico sítio arqueológico.

Os passeios podem ser adquiridos por pacotes, nas excursões organizadas para grupos acima de oito pessoas. Os pacotes são oferecidos por agências de turismo e podem ser montados de acordo com os interesses do visitante. Para realizar os passeios, basta buscar uma agência credenciada no chatbot Amazonas to Go, disponível 24h, todos os dias, pelo QR Code https://qrfacil.me/Qqdds6kr ou em cartazes espalhados nos principais atrativos turísticos do Amazonas.

Redação AM POST