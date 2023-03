Em Parintins, homem desaparece após naufrágio de canoa

Redação AM POST

Um homem desapareceu no Paraná do Limão, em Parintins, interior do Amazonas, na tarde de sexta-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), uma equipe iniciou as buscas pelo homem neste sábado (11).

Segundo o corpo de bombeiros, o homem estava sozinho em uma canoa do tipo rabeta. A embarcação naufragou e ele desapareceu no rio.

Este é o segundo naufrágio que acontece na região em menos de cinco dias. Na quarta-feira (8), um bebê de 2 meses desapareceu no Igarapé do Caburi, em Parintins, município próximo a Barreirinha.

As buscas pelo bebê foram suspensas neste sábado, devido a necessidade do deslocamento da equipe para a procura do homem que desapareceu no naufrágio no Paraná Limão

