Em Parintins, Wilson Lima dá início à campanha Amazonas Sem Febre Aftosa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Em continuidade ao pacote de ações destinadas aos municípios do Baixo Amazonas, o governador Wilson Lima deu início, nesta sexta-feira (25/03), à primeira etapa da campanha Amazonas Sem Febre Aftosa em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

A vacinação é uma das estratégias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em parceria com o Estado, para que o município avance no processo para obter o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. A campanha segue até o dia 30 de abril.

“A pecuária em Parintins já chegou a estar entre as cinco melhores do estado, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça novamente e que a gente possa avançar aqui em Parintins”, disse Wilson Lima.

“A gente já conseguiu ter conquistas importantes no sul do Amazonas, onde tivemos o reconhecimento do Ministério da Agricultura de 13 municípios livres da vacinação de febre aftosa. Trabalhamos para também ter esse reconhecimento em Parintins”, acrescentou o governador.

Continua depois da Publicidade

A ação, coordenada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), vinculado à Secretaria de Produção Rural (Sepror), ocorreu no Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza e contou com a participação de mais de 60 produtores rurais locais.

A primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, acompanhou o governador no Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza. Também estiveram presentes o deputado estadual Cabo Maciel, o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, além de vereadores do município e do presidente da Associação dos Pecuaristas de Parintins, Telo Pinto.

Continua depois da Publicidade

A programação também contou com a realização de duas palestras de Educação Sanitária. Os produtores presentes no evento participaram de sorteios de itens doados por outros produtores locais, como pistolas de vacinação, doses de vacinas, terçados e botas sete léguas.

Entregas – Foram celebrados dois acordos técnicos com a Prefeitura de Parintins, sendo um Termo de Cessão de Uso, para o repasse de dois kits de serrarias portáteis; e outro para o repasse de doses de inseminação artificial a pecuaristas.

Continua depois da Publicidade

A cidade é a segunda de um total de sete que serão beneficiadas com o projeto, que prevê a entrega de 3 mil doses para as cadeias da carne e leite.

O acordo faz parte de uma parceria entre a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer) e o Governo do Amazonas, por meio do programa Mais Pecuária Brasil.

Crédito rural – Em seguida, na Escola Estadual Tomazinho Meireles (GM3), Wilson Lima fez a liberação de R$ 274,6 mil para investimentos na cultura da mandioca. O fomento é viabilizado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam),

Ao todo, 35 agricultores familiares de Parintins foram alcançados, sendo 31 são agricultores indígenas da etnia Sateré-Mawé, das comunidades Vila Batista, São Francisco e Nova Alegria. Os outros quatro financiamentos são para agricultores familiares das comunidades de São João do rio Jacu e São Sebastião do rio Jara.

Todos os projetos são destinados para o cultivo de mandioca, que incluem aquisição de máquinas, equipamentos e custeio da atividade.

Setor Florestal – Foram entregues duas licenças ambientais para movelarias de Parintins. O documento assegura a legalização ambiental da atividade e permite a participação do moveleiro no Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove).

Também para o Promove, foram assinados 12 contratos com movelarias credenciadas no programa, que irão atuar durante o ano de 2022.