Em Parintins, Wilson Lima vai inaugurar obras, anunciar novos investimentos e levar mutirão de serviços nesta quarta-feira (15)

Redação AM POST

Nesta quarta-feira (15/06), o governador Wilson Lima terá extensa agenda de inaugurações e lançamento de novos projetos em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Na comunidade Vila Amazônia, ocorrerá a edição do mutirão de serviços públicos Governo Presente, com atendimentos em saúde e cidadania para os moradores.

O governador desembarca por volta das 8h, na Ilha Tupinambarana. O primeiro ponto é na Serra da Valéria, região que é um dos principais pontos de visitação de turistas em cruzeiros internacionais na região amazônica. Wilson Lima vai anunciar obras para melhorar a infraestrutura turística e garantir melhor qualidade de vida para a população local.

Na sequência, o governador seguirá para a Vila Amazônia, onde os servidores públicos estaduais promovem o atendimento da população com serviços médicos e de cidadania pelo Governo Presente. Os serviços começam a partir das 8h na Escola Municipal Cívico Militar Tsukasa Uyetsuka, localizada na Estrada da Vila, onde o governador vai apresentar novos investimentos para a comunidade e inaugurar a nova rede de iluminação pública, feita através do programa Ilumina+ Amazonas.

Na Vila Amazônia, serão oferecidos atendimentos de médicos especialistas, por meio do programa Chamas de Saúde, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Haverá atendimentos de ginecologia, otorrinolaringologia, cardiologia, pediatria, ortopedista, nutrólogo, além de palestras sobre saúde bucal, dispensação de medicamentos, agendamento de exames, teste rápido e coleta para exames laboratoriais.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) vai levar técnicos da instituição que estarão aptos para emitir Registro Geral (RG), entre 1ª e 2ª vias do documento.

À tarde, o governador retorna à sede de Parintins, onde fará uma visita ao Hospital Padre Colombo. Depois, fará visita aos galpões dos bois Caprichoso e Garantido e a inauguração de uma escola estadual e de laboratórios tecnológicos educacionais. Por volta das 17h, comandará uma solenidade na Catedral para anúncios de novos investimentos do governo na cidade.

Por volta das 18h30, o governador inaugura o novo sistema de iluminação pública em LED de Parintins. Por meio do programa Ilumina+ Amazonas, o governo estadual substituiu um total de 5,8 mil luminárias antigas por lâmpadas LED na cidade e na Vila Amazônia.

Vacinação

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) irá atuar com suporte vacinal contra a Covid-19, Influenza e Tríplice Viral no município. Serão disponibilizadas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses contra a Covid-19; além da vacina pediátrica em menores de 12 anos.